Anúncio sem alarido: Mercedes S680 Guard à prova de bala

Foi sem grande alarido que a Mercedes revelou o S680 Guard 4MATIC; nem sequer houve direito a um comunicado à imprensa.

À revista alemã Stern, responsáveis da Daimler explicaram que a nova berlina blindada terá como base a plataforma mais longa.

A motorizá-la estará um bloco V12 biturbo de 6.0 litros com 612 cv de potência e 830 Nm de binário máximos, passados às quatro rodas por uma caixa automática de nove relações

"O Mercedes-Benz S680 Guard é um dos produtos mais orientados para o cliente, ao concentrar-se na sua segurança e protecção", sublinhou Dirk Fetzer, director de produto.

Segundo a marca, não há nenhuma berlina de série neste segmento que responda ao padrão VR10, que é a classe de protecção mais alta para veículos civis.

Significa então que condutor e ocupantes estarão protegidos dos tiros de armas de fogo de médio calibre, a menos que os agressores sejam demasiado determinados na sua missão.

O Mercedes-Benz S680 Guard é o primeiro a desenvolver uma célula blindada específica, bem disfarçada de olhos destreinados.

As principais diferenças em relação ao modelo convencional estão mesmo na espessura dos vidros, com 100 mm, e os pneus Michelin Pax com sistema run-flat para fugas de emergência.

Nas várias opções disponíveis para manter vivos os passageiros sob ataque está um sistema de extinção de focos de incêndio e outro que insufla oxigénio de emergência no habitáculo para protegê-los de fumo ou gás.

Tirando esses "pormenores", o interior da berlina, que pode ser configurado para quatro ou cinco lugares, é virtualmente idêntico ao dos Classe S convencionais.

Sobressaem os revestimentos em pele e acabamentos em madeira, a que se somam uma larga variedade de dispositivos tecnológicos, e até um pequeno frigorífico.

Não será um carro leve, como é bom de ver: o peso bruto ronda os 4.200 quilos, com uma carga útil de 660 quilos, o que obrigou a uma extensa revisão nos eixos e nas suspensões.

Feito sob encomenda em 51 dias, não foram revelados preços para o Mercedes-Benz S680 Guard, embora rumores indiquem um valor em redor dos 500 mil euros.

