Anúncio discreto: Kia actualiza Xceed sem largar motores térmicos

Não é vulgar um construtor automóvel anunciar a renovação de um dos seus modelos quando está prestes a subir à linha de montagem, mas foi exactamente o que a Kia fez com o actualizado Xceed.

Três fotografias ilustram a evolução do compacto por dentro e por fora mas sem a insígnia sul-coreana avançar com grandes detalhes mecânicos, mesmo se sob o capô continuem a manter-se motores de combustão interna com e sem apoio eléctrico.

E são muitas as mudanças nesta proposta evoluída da última actualização em 2022 segundo a filosofia estética Opostos Unidos, como se percebe nos pára-choques, ópticas e rodas, para fazer dele um carro completamente novo em termos visuais.

Um visor de 25 polegadas destaca-se sobre o tabliê a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, em linha com as produções mais recentes da marca, num habitáculo mais moderno e refinado.

Obviamente, irá comportar soluções de conectividade de última geração, e recursos de conveniência como a Chave Digital 2.0, sem esquecer os mais recentes assistentes de apoio à condução.

Sem quaisquer informações sobre os motores que irão alimentá-lo, à partida deverá manter os mesmos 4,40 metros de comprimento do antecessor, com 2,65 metros a separar os dois eixos, já que é a mesma a plataforma em que ambos assentam.

O Kia XCeed entra em produção a 29 de Maio na fábrica eslovaca de Žilina, a par de outros modelos da construtora como os Sportage, EV4 e EV2, ficando por saber quando chegará às estradas europeias.

Texto: P.R.S.

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