ANSR: 'Viajar sem Pressa' regista mais de 23.700 infracções rodoviárias

13:51 - 21-10-2025
 
 
As autoridades detectaram mais de 23.700 infrações rodoviárias na campanha Viajar sem Pressa que terminou esta segunda-feira no continente e regiões autónomas, com mais de metade motivadas pelo excesso de velocidade.

A acção de fiscalização e sensibilização, que decorreu entre 14 e 20 de Outubro, foi desenvolvida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP.

No total, foram fiscalizados 5.603.754 veículos e registadas 23.724 infrações rodoviárias, das quais 14.829 relativas ao excesso de velocidade.

Aos condutores abordados directamente nas várias acções, as autoridades transmitiram mensagens relativas aos perigos do excesso de velocidade, causa de um em cada três acidentes mortais.

TEMAS:

ANSRPSPGNRpolícia
