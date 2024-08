ANSR: já morreram 179 pessoas na estrada de Janeiro a Maio

São números trágicos que reflectem o campo de batalha em que as estradas portuguesas se transformaram para milhares de automobilistas.

Os 14.045 acidentes rodoviários registados de Janeiro a Maio deste ano provocaram 179 mortos e 954 feridos graves, uma tendência em crescendo segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

O relatório de sinistralidade a 24 horas e de fiscalização rodoviária de Maio de 2024, divulgado esta quinta-feira por aquela entidade, indica que também se registaram também 16.332 feridos ligeiros.

"Face aos primeiros cinco meses de 2023, registaram-se menos nove vítimas mortais (-4,8%), mas mais 514 acidentes (+3,8%), mais 56 feridos graves (+6,2) e mais 589 feridos ligeiros (+3,7%)", indica a ANSR.

Mesmo assim, o índice de gravidade diminuiu 8,3%, de 1,39 para 1,27, mesmo com o aumento na circulação rodoviária neste ano face ao anterior, com o correspondente acréscimo do risco de acidentes.

Curioso é o facto de ter-se "registado uma diminuição de 3,4% no consumo de combustível rodoviário", adianta o relatório.

Acidentes em crescendo

Quando estes números são comparados com 2014,verificiu-se uma "tendência crescente" nos acidentes (mais 2.474 / +21,4%), nas vítimas mortais (mais oito / +4,7%), nos feridos graves (mais 161 / +20,3%) e nos feridos ligeiros (2.552 / +18,5%).

Os números são ligeiramente mais positivos face a 2019, ano de referência para monitorização das metas de redução do número de mortos e de feridos graves até 2030 fixadas pela Comissão Europeia e por Portugal.

Naquele caso, ocorreram menos 15 vítimas mortais (-7,7%) e menos 318 feridos ligeiros (-1,9%), mas em contrapartida, houve mais 110 feridos graves (+13,0%) e mais 217 acidentes (+1,6%).

O relatório avança igualmente que a colisão representou a natureza de acidente mais frequente nos primeiros cinco meses de 2024, correspondendo a 52,8% dos acidentes, 41,3% das vítimas mortais e 45,2% dos feridos graves.

Já os despistes representaram 33% do total dos desastres, tendo sido responsáveis por 44% das vítimas mortais.

