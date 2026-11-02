ANSR: campanha 'Taxa Zero ao Volante' na estrada a partir de terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a GNR lançam terça-feira a campanha Taxa Zero ao Volante para alertar para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Em comunicado, as três instituições lembram que, em cada 100 vítimas mortais de acidentes rodoviários submetidas a autópsia no nosso país em 2025, 28 apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legal.

"Destas, 78% apresentavam uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime", é referido na nota.

No âmbito da campanha, que termina a 9 de Novembro, a ANSR realizará acções de sensibilização enquanto as operações de fiscalização, com foco nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves e, em particular, na detevção da condução sob o efeito do álcool, ficam a cargo da PSP e da GNR.

Estão previstas cinco acções conjuntas de sensibilização e fiscalização no território continental com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

A ANSR, a GNR e a PSP alertam que "o álcool compromete a capacidade de condução e aumenta o risco de acidente, mesmo quando o condutor sente que está em condições de conduzir".

A Taxa Zero ao Volante é a última das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, desenvolvido anualmente pela ANSR em articulação com a GNR e a PSP, com base nas recomendações europeias e no quadro estratégico Visão Zero 2030.

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