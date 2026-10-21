ANIECA e ANSR levam educação rodoviária às escolas

A ANIECA – Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel, e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) assinaram, em Fátima, um compromisso de acção que põe a rede nacional de escolas de condução ao serviço da educação rodoviária nas escolas.

O compromisso assinado no encerramento do XX Congresso da ANIECA, que vigora até ao final de 2027, prevê o projecto-piloto Micromobilidade em Segurança dirigido aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

Os alunos do 5.º e 6.º anos terão formação teórica dada por escolas de condução, e um trabalho escolar a concurso.

Os do 7.º ao 9.º ano juntam à formação teórica exercícios práticos em espaços de manobras, com certificado de participação.

As ações são gratuitas para escolas, alunos e famílias.

Um grupo de trabalho conjunto, a criar no prazo de 30 dias, vai ainda actualizar o referencial de educação rodoviária para incluir trotinetes, bicicletas e scooters eléctricas.

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