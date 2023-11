Ampère é nova face ''eléctrica" da Renault; novo Twingo por menos de 20 mil euros

O grupo Renault detalhou esta quarta-feira aos investidores internacionais, no Capital Market Day, as ambições que irão reger a Ampère.

A nova empresa de electromobilidade e desenvolvimento de software irá projectar, fabricar e comercializar "eléctricos" de passageiros sob a marca Renault na Europa para travar as investidas chinesas mais baratas.

O objectivo deste motor da transformação do grupo passa por alcançar, antes dos rivais, a paridade de preços entre viaturas eléctricas e de combustão interna.

Sete modelos até 2031

A estratégia incide já nos próximos dois anos para os modelos mais pequenos, e nos próximos quatro para os modelos de segmentos superiores

O plano assenta na redução de 40% dos custos no biénio 2027/28, entre a primeira e a segunda geração de "eléctricos" do segmento C.

Até 2031, a linha de produtos irá basear-se nos Mégane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 4 e Renault 5, a que se somam mais dois modelos e o novo ‘Legend’.

Este último, apontado como a nova geração do Renault Twingo por menos de 20 mil euros em 2026, será um puro citadino com consumo limitado a 10 kW/100 km.

O anúncio do novo modelo foi mesmo uma das principais novidades reveladas na conferência, a que se junta o renascido Renault 5 por cerca de 25 mil euros.



Atingir quota de 10%

São ambiciosos os objectivos para a Ampère definidos pelo grupo Renault: 10 mil milhões de euros de volume de negócios em 2025 com quatro modelos.

E, em 2031, espera atingir mais de 25 mil milhões de euros com sete veículos, com o equilíbrio de contas a ser estabelecido a partir da metade desta década.

Com um objectivo de venda de 300 mil viaturas em 2025, espera atingir o milhão de veículos em 2031 e atingir uma quota de mercado em redor dos 10%.

Haverá também uma actividade complementar, desenvolvida com outras marcas e parceiros como a Alpine, Nissan e Mitsubishi Motors.



O grupo Renault conta realizar uma Oferta Pública Inicial em bolsa no primeiro semestre de 2024, desde que as condições de mercado sejam favoráveis, mas mantendo a forte maioria no capital da Ampére.

Os investidores iniciais Nissan e Mitsubishi Motors "entram" com 800 milhões de euros, estando a Qualcomm Technologies a considerar o seu investimento.

"É uma grande oportunidade para reinventar uma marca gloriosa com 125 anos e que precisa de projectar-se no futuro", afirmou o director do grupo Renault.

Luca de Meo acrescentou que a Ampère terá de fazer o papel de "olheiro" para o resto do grupo na transformação que o sector automóvel está a atravessar.

