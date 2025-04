Limited Edition: Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ ainda mais desejável

São dois dos desportivos mais deslumbrantes da Mercedes-AMG, e agora ganham uma série inédita que os tornam ainda mais desejáveis.

A AMG Limited Edition alarga ainda mais o equipamento definido para o CLE 53 4MATIC+ nas variantes coupé e cabrio com uma série de pacotes exclusivos.

Sem qualquer "mexida" mantém-se o bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com os seus 449 cv e 560 Nm.

O binário sobe aos 600 Nm com a função Overboost activada, a que se juntam mais 17 kW (23cv) e 205 Nm dados pelo motor de arranque que alimenta o sistema eléctrico de 48 volts com alternador integrado.

O resultado é um disparo aos 100 km/hora em 4,2 segundos, indiferente às quase duas toneladas que pesa para uma velocidade de ponta de 250 km/hora, que sobe mais 20 km/hora com o pacote AMG Driver.

Exterior distinto

Por fora, destacam-se os decalques específicos com o logótipo AMG sobredimensionado, a que se somam detalhes cromáticos em amarelo no "capota fechada" pintado em cinzento grafite magno Manufaktur.

O azul espectral magno Manufaktur que pinta a "chapa" do descapotável é realçado por pormenores em preto e azul, com ambos a terem a tampa do depósito de combustível em cromado com o símbolo AMG em destaque.

A distinguir o coupé estão as jantes forjadas de 20 polegadas com um desenho distinto para esta edição especial, com as flanges dos aros a serem amarelas.

Escondidas atrás delas estão pinças de travão pintadas a cinzento, como acontece no "capota aberta", que recebe jantes polidas em liga leve com o mesmo diâmetro.

Um convite à personalização extrema por fora são os pacotes opcionais Night AMG, Night AMG II e AMG Styling para o coupé, e os AMG Exterior Carbon-Fibre e AMG Exterior Carbon-Fibre II para o descapotável.

Ambos beneficiam do pacote AMG Dynamic Plus que, entre outros detalhes, possui apoios de motor activos para o "piloto" ajustar a ligação entre motor e chassis para uma condução mais confortável ou desportiva.

Mais luxo a bordo

A vida a bordo do AMG Limited Edition do CLE 53 4MATIC+ também fica mais luxuosa se se optar pelo pacote AMG Performance High-End para os bancos.

No coupé os estofos são em Nappa preta com pespontos contrastantes em amarelo, enquanto no cabrio os assentos são forrados na mesma pele mas em branco com costuras em preto.

Em ambos pode contar-se com acabamentos interiores AMG em fibra de carbono, com a inscrição da divisão desportiva nas embaladeiras das portas a serem iluminadas a amarelo no primeiro ou a branco no segundo.

E, para que nada se estrague, a proteger a carroçaria contra as intempéries está disponível uma capa exterior específica para esta série especial.

O AMG Limited Edition do Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC, já com os devidos equipamentos exclusivos, é proposto a partir de 143.310 euros no coupé, e desde 151.900 euros no descapotável.

A chegada dos primeiros exemplares acontece em Julho, ainda a tempo de apanhar o Verão em cheio, com a série especial a estar aberta às encomendas até Maio do próximo ano.

