AMG GT Coupé de quatro portas já foi ''aprovado'' pelo CEO da Mercedes-Benz

A apresentação mundial só acontece na próxima terça-feira mas o eléctrico Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas já enfrentou um teste decisivo nas mãos da campeã da F1 Academy 2025.

Doriane Pin convidou Ola Källenius, director executivo da Mercedes-Benz, a ocupar o lugar do "pendura" e saborear todo o seu poder no asfalto da pista de testes da construtora germânica.

No centro da trama está uma pergunta fundamental: estará o super desportivo capaz de entusiasmar a piloto de testes da Mercedes-AMG Petronas F1?

O teste começa no simulador de condução, com Källenius a descrever a engenharia deste porjecto construído sobre a nova arquitetura AMG.EA.

Só depois a interacção entre o condutor e o Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas assume o protagonismo, apoiado em tecnologias evoluídas como a unidade de controlo AMG Race Engineer, para a melhor agilidade, controlo e desempenho.

O veredicto é dado no final da curta metragem perante uma potência combinada em redor dos 1.000 kW (1.360 cv), apoiado na tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+ e num evoluído sistema de vectorização de binário entre os dois eixos.

Texto: P.R.S.

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