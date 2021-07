Há 50 anos, a Mercedes-AMG conquistou a sua primeira vitória nas 24 Horas de Spa-Francorchamps. Nada melhor, por isso, do que assinalar a data não com uma mas com três edições especiais do seu GT3.





AMG festeja vitória de 'Porco Vermelho' em Spa-Francorchamps com edição especial

Sob a assinatura 50 Years Legend of Spa, só haverá um exemplar único de cada uma das três gerações construídas desde 2010.

O Mercedes SLS AMG GT3, o Mercedes-AMG GT3, de 2016, e o actual Mercedes-AMG GT3 estão "pintados" com as mesmas cores do vitorioso Mercedes 300 SEL 6.8 AMG.

Foi este carro que os pilotos Hans Heyer e Clemens Schickentanz levaram à vitória na sua classe em 1971, conquistando o segundo lugar absoluto.

Aliás, para fechar a homenagem com chave de ouro, é também proposta uma réplica do carro vencedor que se eternizou com a alcunha de Porco Vermelho.

O SLS AMG GT3 com "asas de gaivota", que viu a sua produção terminada em 2015, foi construído com a última carroçaria que a marca tinha em armazém.



O resultado é um super desportivo carro que não pode ser superado em termos de exclusividade.

Já o Mercedes-AMG GT3 que tem como base a variante de 2016, torna-se ainda mais especial ao ter sido construído sobre o chassis número 100.





Idêntico ao modelo de competição que irá correr este ano na pista belga é o actual Mercedes-AMG GT3. A única diferença está mesmo no escape específico que o equipa, para lhe dar mais potência.

O interior de cada um dos super desportivos, com acabamentos em Graphite Metallic Matt, recebe um painel de instrumentos em fibra de carbono.

Em plano de evidência está uma pequena placa a assinalar o aniversário, com a assinatura de Hans Werner Aufrecht, fundador da AMG.





Para quem gosta de ouvir em pleno os 650 cv de potência debitados pelo V8 de 6.3 litros, assinale-se que nenhum deles terá a homologação FIA, o que significa que o escape poderá ter o volume no máximo.



Face à exclusividade de cada um dos super carros, os preços pedidos não são nenhuma surpresa.

O Mercedes-AMG GT3 de 2016 custa 500 mil euros, enquanto a versão actual se ficará pelos 575 mil euros. Para o Mercedes SLS AMG GT3 são pedidos 650 mil euros.

