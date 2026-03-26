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Ambição: Team Hyundai Portugal quer tetracampeonato no Nacional de Ralis

17:45 - 26-03-2026
 
 
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A Team Hyundai Portugal está já em plena aceleração para entrar em força na nova época do Campeonato de Portugal de Ralis com as duplas Gonçalo Henriques/Inês Veiga e Hugo Lopes/Magda Oliveira.

Apresentada esta quinta-feira à comunicação social, a equipa mais vitoriosa nas últimas três temporadas irá fazer tudo para conquistar o tetracampeonato com dois Hyundai i20 N Rally2.

Os bólides em causa receberam para 2026 as mais recentes evoluções desenvolvidas pela Hyundai Motorsport segundo o pacote Step2.

Entre as novidades destacam-se novas opções para o diferencial e uma caixa de velocidades com relações mais curtas, sem esquecer a devida actualização da geometria da suspensão.

"O início duma nova época representa sempre um momento especial para toda a equipa", assume Jorge Costa, COO da Hyundai Portugal.

"Com a qualidade dos nossos pilotos, a experiência acumulada ao longo dos anos e as evoluções técnicas do Hyundai i20 N Rally2, estamos confiantes de que podemos continuar a elevar o padrão de excelência do Team Hyundai Portugal".

A nova época do Campeonato de Portugal de Ralis arranca a 17 de Abril com o Rali Terras d’Aboboreira em pisos de terra, para terminar ao fim de nove etapas a 20 de Novembro, com o Rallye Vidreiro Centro de Portugal a correr-se em asfalto.

Texto: P.R.S.

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