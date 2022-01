A electro-mobilidade tem sido uma oportunidade para o nascimento de várias marcas automóveis, ansiosas por ganhar uma fatia do mercado automóvel "eléctrico".





Amante do 'off-road'? Conheça a eléctrica Alpha Saga Estate

Uma das fabricantes mais recentes foi a californiana Alpha Motor, nascida em 2020, e já com vários modelos previstos para os Estados Unidos.

Shooting brake aventureira

A última novidade chama-se Alpha Saga Estate e apresenta-se como uma espécie de shooting brake com espírito aventureiro, em contraponto às variantes coupé e berlina.

Com 4,85 metros de comprimento por 1,97 de largura e 1,46 metros de altura, apresenta-se como um verdadeiro carro de família.

A bagageira chega aos 1.000 litros de capacidade, já contando com o compartimento da frente.

Em termos estéticos, salta à vista o seu desenho bem conseguido, marcado pelo tejadilho descendente a terminar numa pequena asa traseira.

À frente, a grelha fechada com um visual bem agressivo, suporta faróis LED duplos, enquanto atrás destacam-se os farolins redondos a ladearem a porta da bagageira.

As cavas laterais, bem pronunciadas, foram concebidas para acolherem rodas de 17 a 20 polegadas.

A carrinha é proposta com um pacote aerodinâmico que inclui um divisor frontal, baias laterais mais distintas e um difusor proeminente.



A variante off-road ganha uma suspensão que eleva a distância ao solo em cinco centímetros.

Os pára-choques tubulares, com dois faróis suplementares, e a grelha no tejadilho que, para além da carga, suporta também mais quatro luzes, dão-lhe um visual ainda mais apelativo.

Por dentro, destacam-se o painel de instrumentos sobre o tabliê com acabamento em madeira, e o rádio de inspiração retro, imediatamente abaixo do ecrã táctil multimédia.

Até 485 km de autonomia

A Alpha Motor fecha-se em copas sobre o sistema motriz mas adianta que a Saga Estate está concebida para suportar dois motores eléctricos a assegurarem a tracção integral.



Os zero aos 100 km/hora são assegurados em redor dos 6,5 segundos, com a bateria de 85 kWh a propor uma autonomia que deverá chegar aos 485 quilómetros.

O tempo de carregamento da bateria num posto rápido está acima do que existe no mercado, com os 80% da sua capacidade a fazerem-se em cerca de uma hora.

Os preços da Alpha Saga Estate variam entre os 39.830 e os 48.680 euros segundo o nível de equipamento, não tendo sido revelado quando chegará ao mercado.

