Alvoroço com primeiro Lamborghini Sián nas ruas de Londres

Como é que se apresenta um super desportivo que custa qualquer coisa como 4 milhões de euros? Com muito alvoroço, como são visíveis as reacções à chegada do primeiro Lamborghini Sián a Londres.

O super modelo em questão, dos 63 que serão produzidos, exibe um exterior pintado em cinza fosco com uma infinidade de peças em fibra de carbono, e detalhes em vermelho brilhante.

Por dentro, a fibra de carbono também impera, assim como os revestimentos em pele preta e Alcântara, marcados por pormenores a vermelho.

À semelhança do Lamborghini Aventador, o Sián tem um V12 atmosférico de 6.5 litros, mas ganha um prpoulsor eléctrico com 34 cv suplementares, como híbrido que é.

A composição musical que o motor de 819 cv debita é impressionante, como se percebe pela reacção das pessoas.

