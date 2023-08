Alternativa eléctrica ao Sportage: Kia EV5 segue pisadas do EV9

A Kia volta a atacar o mundo dos SUV com o novo "eléctrico" EV5, naquele que é um decalque perfeito do EV9 mas com linhas ainda mais compactas.

A proposta foi oficialmente revelada esta sexta-feira, na véspera da abertura do salão automóvel chinês de Chengdu.

A comercialização arranca ainda este ano na China, com a marca sul-coreana a confirmar o lançamento na Europa em 2024.

Até 600 km de autonomia

Bastaram cinco meses para o Kia EV5 passar do protótipo ao modelo de produção, para a entrada no mercado acontecer ainda antes do fim de 2023.

Com 4,62 metros de comprimento e 2,75 de distância entre eixos, baseia-se na plataforma E-GMP de 800 volt em que são montados os EV6 e EV9 mas, face a este último, apenas para cinco ocupantes em vez de sete.

Não foram adiantados detalhes técnicos das motorizações e potências das versões previstas mas o modelo para o mercado chinês possui apenas um motor eléctrico com 160 kW (218 cv) e 310 Nm.

Já a bateria que equipará o modelo para a Europa poderá ser de 82 kWh para uma autonomia a rondar os 600 quilómetros.

A Kia sublinha que as especificações variam de acordo com a região mas só em Outubro é que saber o que está destinado para o Velho Continente.



Visual personalizado

À falta de dados mais precisos, a Kia optou antes por realçar o visual muito particular do EV5, distinguido pelas forte linhas rectilíneas, a darem continuidade à estética imprimida no EV9.

Imponente quanto baste ao primeiro olhar, a típica Tiger Face dos Kia mais recentes foi revista com luzes diurnas tridimensionais com uma assinatura luminosa inspirada em constelações estelares.

O desenho do último pilar da carroçaria, assim como o spoiler proeminente e os farolins ligados por uma barra LED, são particularmente originais, embora não disfarcem o visual muito quadrado da traseira.

Atmosfera lounge

Para o interior, o Kia EV5 oferece conforto, comodidade e segurança, inspirado no efeito "casulo" que oferem os espaços desenhados como um lounge.



Essa atmosfera é reforçada pela passagem do comando de marchas para o volante, de maneira a libertar espaço para o acompanhante à frente, com o banco a assumir quase a forma de um canapé.

O banco traseiro pode ser rebatido, com a área da bagageira a apresentar divisórias e um espaço de armazenamento adicional sob o piso.

Os comandos físicos foram quase todos eliminados, com excepção dos botões do sistema de climatização e dos modos de condução, montados ao centro sob o visor que agrupa a instrumentação e o ecrã multimédia.

Para além da luminosidade do tejadilho envidraçado, a iluminação ambiente de 64 cores pode ser ajustada e sincronizada com os modos de condução e os alertas dos dispositivos de assistência à condução.

O Kia EV5 será previsivelmente proposto como a opção eléctrica do Sportage, já que este modelo apenas tem motorizações térmicas a gasolina, assim com variantes 100% híbridas e híbridas plug-in.

