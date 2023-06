Os 100 anos das 24 Horas de Le Mans, que se corre este fim de semana, foi o propósito para a Alpine revelar ao mundo o futuro A424_Β.

Alpine revela A424_Β e celebra 100 anos de Le Mans com A110 R muito especial

O protótipo LMDh para o mundial de resistência é fruto de uma estreita colaboração entre as equipas Alpine e Oreca.

Em paralelo, a marca francesa deu um novo visual ao Alpine A110 R com a edição especial Le Mans limitada a 100 exemplares.

Mecânica sublime

O Alpine A110 R Le Mans encarna o verdadeiro espírito da competição com o seu motor turbo de 1.8 litros com 300 cv de potência.

Está capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,9 segundos para uma velocidade de ponta de 285 km/hora.

Esta versão tem uma configuração Hunaudières certificada para uma maior estabilidade em pista.

A equipá-lo está um "taco" Road & Track, uma inovação patenteada pela Alpine, que rebaixa e endurece o carro em 5%.

Esta solução técnica, associada a um ajuste específico da suspensão, melhora o desempenho na longa recta das Hunaudières e nas curvas rápidas de Le Mans.

Decoração exclusiva

Na decoração exclusiva pontuam o branco e o azul, numa homenagem às cores emblemáticas da mítica prova francesa.



Uma fina linha dupla em azul sobre o capô, o tejadilho e a asa traseira adornam aqueles elementos em fibra carbono.

Um rebordo azul distingue as jantes em fibra de carbono, abertas na traseira para uma maior resistência de travagem.

Já a barbatana de tubarão em fibra de carbono, adicionada ao óculo traseiro, é uma referência ao A480 que competiu nas 24 Horas de Le Mans.

Cada exemplar possui a assinatura oficial da prova nos guarda-lamas dianteiros, soleiras laterais e apoios de cabeça dos bancos baquet Sabelt Track.

E, a dar o toque final, o traçado do circuito das 24 Horas de Le Mans é subtilmente gravado a laser na pala de sol.



Há ainda uma placa numerada da fábrica de Dieppe, com a assinatura oficial 24H Le Mans, para distinguir cada um dos 100 exemplares.

As encomendas nacionais para o Alpine A110 R Le Mans já estão abertas, com um preço a partir de 140 mil euros, a que se soma o IVA.

Os futuros donos do coupé desportivo irão juntar-se ao Band of Racers da Alpine no próximo ano em Le Mans.

Para além do acesso exclusivo às instalações da Alpine Elf Endurance, também vão poder dar uma volta ao circuito a bordo do seu A110 R Le Mans.

Futuro sobre rodas

O Alpine A424_Β, ainda como concept car, tem a categoria principal LMDh das 24 Horas de Le Mans como principal objectivo.



Criativo quanto baste, antecipa a futura assinatura luminosa da marca francesa numa frente incrivelmente audaz.

A traseira revela duas setas A com um grande impacto visual, enquanto o motivo triangular surge também no tratamento dos guarda-lamas.

A bordo, os pilotos da Alpine Endurance Team ocupam o lugar no coração de uma carroçaria refinada e polida como um super carro de estrada.

Os flancos inspirados no Alpenglow retratam o futuro dos modelos de produção e de competição da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?