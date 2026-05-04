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Alpine pede a donos do A110 para devolverem 48 cv ''dados'' a mais

13:36 - 04-05-2026
 
 
Alpine pede a donos do A110 para devolverem 48 cv ''dados'' a mais

A notícia foi avançada de forma despercebida a 25 de Abril pelo francês L’Automobile Magazine mas já pôs o mundo automóvel a rir às gargalhadas por um dos recalls automóveis mais insólitos dos últimos tempos.

Quase uma centena de afortunados franceses que compraram os derradeiros Alpine A110, foram contactados pela insígnia para "devolverem" os 48 cv que vieram a mais, de acordo com uma fonte daquela publicação que pediu o anonimato.

Os condutores perceberam que os 252 cv dados pelo turbo de 1.8 litros do modelo-base eram surpreendentemente vigorosos a altas rotações, ou não tivesse ele os mesmos 300 cv que alimentam as versões S e GTS, assim como as edições especiais.

O "engano" até é fácil de explicar: na prática, todos os A110 partilham a mesma base mecânica do motor mas a potência varia segundo a configuração electrónica que, entre outros factores, também controla a pressão do turbo.

Ora nos 86 exemplares afectados, foram instaladas por engano as definições da versão mais explosiva, o suficiente para transformar a berlinetta num verdadeiro foguete … e sem gastar um euro a mais!

Uma pena que essa vantagem tenha de ser corrigida para responder aos critérios declarados para a sua homologação quanto à potência, emissões poluentes e consumos, entre outras questões.

Esta intervenção visa menos o desempenho e mais o cumprimento da lei: permitir a circulação de carros com potência superior à especificada pode causar problemas em caso de acidente, principalmente no que diz respeito à activação do seguro automóvel.

Mesmo se os felizes proprietários daquele "erro" não tenham pressa em recondicionar os seus A110, cedo ou tarde essa actualização gratuita terá obrigatoriamente feita.

Em Portugal, por exemplo, desde 1 de Março que todos os veículos com recall activo não resolvido serão reprovados de forma automática nos centros de inspecção, independentemente do bom estado dos restantes elementos verificados.

Texto: P.R.S.

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