Alpine GT4 virtual em destaque no Lisbon Games Week

O Lisbon Games Week, que acolheu mais de 100 mil visitantes na Feira Internacional de Lisboa no último fim-de-semana, contou nesta edição com uma presença especial.

A Alpine promoveu uma competição online que apurou 16 pilotos virtuais para a final nacional disputada em directo durante o evento.

Primeira marca a promover uma competição própria de eSports no nosso país, recorreu ao Assetto Corsa Competizione para reproduzir fielmente o Alpine GT4 naquele simulador de condução automóvel.

Relembre-se que ambos os softwares recriam as pistas e os automóveis de competição ao mais ínfimo pormenor com recurso ao laser scan.

Esta tecnologia faz com que o desvio máximo admissível entre uma pista virtual e uma real seja apenas de dois centímetros.

Já o Alpine GT4 foi desenvolvido em estreita parceria com a Alpine Cars, o que faz com que seja virtualmente desenvolvido através de telemetria oficial.

Recorde-se que, do programa de cada prova do GT World Challenge, faz parte a realização de uma corrida virtual entre todos os pilotos reais que conta pontos para o Mundial.

O campeonato de Portugal de simulação automóvel da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, realizado em 2021 e 2022 sob organização do ACP e do Sports & You, contou com mais de mil pilotos virtuais.

A indústria de videojogos no nosso país já representa um valor de negócios na ordem dos 300 milhões de euros anuais, estimando-se que haja cerca de três milhões de jogadores.

