Alpine ao ataque de Pikes Peak com A110 R de 500 cv

Já há imagens para o novo candidato que irá lutar contra o cronómetro para escalar o pico mais famoso dos Estados Unidos.

O especialíssimo Alpine A110 R Pikes Peak irá entrar em intensos testes para lidar com as subtilezas de um sprint de 19,93 quilómetros.

Convertido numa máquina infernal de velocidade, o coupé distingue-se pelos divisores e deflectores intensamente pronunciados.

Atrás sobressai a imponente asa traseira para gerar a força descendente necessária para "trabalhar" as 156 curvas do percurso.

O trabalho radical feito no Alpine A110 R também aparece nas saias laterais e no difusor deste modelo único.

Uma entrada de ar no tejadilho ajuda a refrigerar o bloco turbo de 1.8 litros, com a potência a ser elevada a quase 500 cv.

Foi igualmente feito um trabalho específico para reduzir o peso do desportivo para apenas 950 quilos.

Os designers da Alpine mantiveram algumas proporções originais para garantir que o carro seja elegível para a categoria Time Attack 1.

As ópticas receberam também um tratamento mais agressivo, com as duas faixas luminosas a substituírem faróis, luzes diurnas e farolins

A traseira é ainda destacada pelas duas saídas laterais que reforçam a largura do carro, numa homenagem às 24 Horas de Le Mans.

O piloto Raphaël Astier fará os testes iniciais do Alpine A110 R Pikes Peak em França ao longo da próxima semana.

Seguir-se-á a viagem para Colorado Springs, onde o desportivo entrará na fase final de ensaios antes de escalar a "serra" a 25 de Junho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?