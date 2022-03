É apenas um estudo de um grupo de estudantes do Instituto Europeu de Design mas tem todos trunfos para impressionar.





Alpine A4810: hiper carro a hidrogénio para 2035?

Eis o novo protótipo da Alpine, um hiper desportivo que tem com principal característica ser alimentado a hidrogénio.

Os alunos colaboraram com Antony Villain, actual diretor de design da Alpine, para levar a cabo este estudo de estilo para a sua tese de mestrado.

Apontado a 2035, o novo concept car foi baptizado como A4810, numa referência à altitude do Monte Branco que liga a França e Itália.

Com 5,091 metros de comprimento por 2,010 de largura e 1,055 de altura, o Alpine A4810 é, de facto, um verdadeiro carro de corrida.

O modelo, que pretende "associar a forma de uma berlinetta com uma motorização a hidrogénio – é marcado por uma cabine em forma de bolha.

A rodeá-la estão os guarda-lamas salientes, escavados por enormes reentrâncias aerodinâmicas.

Os flancos são decorados com as bandeiras italiana e francesa, num verdadeiro tratado de união entre a instituição transalpina e a construtora gaulesa.

O hiper desportivo futurista está pintado em Alpine Blue com inserções em cinza.



À frente, uma lâmina em fibra de carbono está bem colada à estrada, enquanto uma assinatura visual muito trabalhada liga o símbolo ao capô.

Os farolins LED são projectados para criar uma assinatura luminosa vertical, marcado ainda ao centro por uma terceira luz sobre o difusor.

As duas saídas traseiras destinam-se a rejeitar a água produzida pela combustão do hidrogénio.

Os pneus foram fornecidos pela Pirelli enquanto as jantes em liga leve são da OZ Racing.



As características do motor e da mecânica são as grandes desconhecidas deste protótipo.

A Alpine contenta-se em afirmar apenas que a sua leveza, potência e agilidade "oferecem um grande prazer de condução".

Sabido é que a unidade motriz e os depósitos de combustível foram procjetados "como os de um híper carro".

As especificidades aerodinâmicas, por seu lado, foram "inspiradas no mundo da Fórmula 1.

A cabine foi criada a partir de esboços, modelos 3D, animações de computador e uma interface homem-máquina.

Alpine A4810 não deve dar origem a um hiper carro real, mesmo num futuro mais longínquo.

Todavia, pode inspirar os designers da marca de Dieppe a criar futuros modelos ultra-desportivos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?