Alpine A390 GT na estrada: ''falso'' familiar com alto poder desportivo

Com a electromobilidade a ganhar um protagonismo redobrado devido ao aumento do preço dos combustíveis fósseis pela guerra no Médio Oriente, são cada vez mais aliciantes as propostas eléctricas a chegar às estradas europeias.

O Alpine A390 GT é um dos melhores exemplos, ao aliar o desempenho e o conforto dum SUV coupé familiar com as sensações desportivas próprias dum Gran Tourer, com os seus 401 cv e 661 Nm a acelerá-lo em 4,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

O Aquela Máquina teve a oportunidade de perceber quão longe vão essas sensações, numa jornada pelo Alto Alentejo onde nem sequer a chuva que caiu nesta terça-feira o impediu de apreciar as suas qualidades estradistas.

Ambição desportiva

O A290 iniciou a separação dos motores de combustão que caracterizaram os bólides da Alpine desde sempre, para agora o A390 dar mais um passo decisivo para essa ruptura, sabendo-se que a estocada final será dada pelo futuro A110 eléctrico.

O que nunca foi renegado foi a ambição "desportiva" da construtora de Dieppe, ao prometer uma enorme ligeireza ao volante num SUV esticado aos 4,62 metros de comprimento.

A "solução" foi equipá-lo com um motor no eixo dianteiro e dois no traseiro para conseguir uma condução às quatro rodas profundamente dinâmica face aos seus "pesados" 2.100 quilos… e o resultado final é apenas brilhante!

A apoiar essa ilusão de "leveza" está a patenteada vectorização activa do binário nas rodas posteriores para melhorar a agilidade e a estabilidade em curva, mesmo num piso tão degradado como é o troço do IC 1 que liga Lisboa ao Algarve.

O sistema acelera de forma progressiva a roda traseira externa para o SUV virar sem demasiados solavancos, surpreendendo a eficácia com que o faz em curvas mais fechadas, mesmo se conta com a ajuda de outros apoios à condução.

A ajudar esse dinamismo estão cinco modos de condução – Perso, Save, Normal e Sport, sendo o Track uma estreia na Alpine –, com os últimos três a terem diferentes actuações na vectorização activa do binário, e nos controlos de estabilidade e de tracção.

Dez segundos loucos

Essa postura foi particularmente apreciada na desnivelada Nacional 5 entre Alcácer do Sal e a Barragem de Vale do Gaio, num asfalto ondulado pelas raízes dos pinheiros mansos, e pelas curvas apertadas negociadas a uns indómitos 50 km/hora.

Em curvas mais longas e rápidas como é caracterizada a A2, e com o A390 GT bem suportado pelos batentes hidráulicos da suspensão, é dada alguma margem de diversão com as transferências de peso mas sem que a traseira deslize em excesso.

E depois é a relação precisa da direcção para conseguir a melhor dinâmica, uma emoção logo assegurada pela "famosa" patilha vermelha no lado superior direito do volante.

"Baptizada" como Overtake, durante dez segundos são libertados os 295 kW (401 cv) para uma ultrapassagem sem calafrios ou apenas para a pura (e forte) aceleração com que o faz, como foi comprovado em auto-estrada sem radares à vista.

A única crítica está mesmo no controlo para regular os cinco níveis de regeneração de energia, onde até está incluído o modo One Pedal mais apropriado para a condução em cidade.

O botão giratório a azul no volante é incómodo para uma condução ainda mais emotiva, ao não conseguir "substituir" a qualidade com que esse controlo é feito através das patilhas na coluna da direcção presentes em outros modelos concorrentes.

Interior muito ergonómico

Embora os pneus de 20 polegadas transmitam as irregularidades do piso com um pouco de aspereza, o conforto à frente é de excelente nível graças ao bom apoio lateral dos bancos, numa postura que se alarga a todo o habitáculo.

Quem viajar atrás não irá queixar-se da falta de espaço graças aos 2,71 metros que separam os dois eixos, mesmo se os joelhos dos ocupantes fiquem ligeiramente elevados devido à montagem da bateria mas sem nunca ser excessivo.

Pele Nappa e tecido em Alcantara cobrem os painéis das portas e dos bancos desportivos, com a bagageira de 532 litros a definir o A390 GT como um desportivo civilizado para toda a família.

Tal é a concentração exigida ao volante que quase nem se repara na visibilidade muito deficiente que é dada pelo "minúsculo" vidro traseiro, como SUV coupé que é, mas bem contrariada pela câmara a 360 graus que faz parte do equipamento de série.

Consumos em alta

O GPS do Google Maps inclui um programador de rotas que considera o percurso, a carga e a temperatura do acumulador, assim como o consumo em tempo real, para o seu pré-condicionamento automático optimizar as fases de carregamento.

Uma função bem necessária já que a bateria NMC de 89 kWh, recarregável em 25 minutos de 15 a 80% a 190 kW DC, anuncia uma autonomia combinada até 557 quilómetros.

A distância pode enganar já que, face a um consumo médio que nunca baixou dos 20 kWh a 120 km/hora em auto-estrada (ou raramente em estrada nacional), não se deverá esperar mais do que 400 quilómetros reais.

Uma certeza é que, para quem privilegia um familiar com raça desportiva, não ficará desiludido com as qualidades de condução reveladas por este A390 GT.

O SUV disfarça de forma exemplar as suas formas com uma estética muito bem conseguida, e o seu peso mal se sente numa condução mais animada, mesmo se lhe falta algum do espírito desportivo dum Alpine tradicional.

As reservas já estão abertas a partir dos 67.500 euros antes das devidas personalizações; com os seus 345 kW (469 cv) e 808 Nm, o A390 GTS eleva ainda mais a fasquia a partir dos 78 mil euros.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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