O Alpine A390 está a terminar os ensaios dinâmicos em pista molhada no complexo da Michelin em Ladoux antes da estreia oficial a 27 de Maio.

Alpine A390 finaliza ensaios em pista molhada antes da estreia

Os primeiros resultados revelam o equilíbrio do chassis do SUV coupé em estradas escorregadias graças às tecnologias por ela desenvolvidas a nível interno.

Em destaque está o sistema exclusivo de vectorização activa do binário, com o Alpine Drive Sound a reforçar a experiência ao volante ao criar um ambiente sonoro envolvente e útil para o condutor.

Para os testes, o fastback foi "calçado" com pneus Pilot Sport EV de 20 polegadas e Pilot Sport 4S de 21, ambos da Michelin.

Ensaiou-se igualmente a acção dos três motores eléctricos conjugados com os cinco modos de condução, incluindo o novo Track Mode, em linha com o controlo electrónico de estabilidade.

À semelhança do A290, a Alpine criou dois sons específicos, com o mais desportivo inspirado directamente no A110 (mas sem tentar reproduzi-lo), e o segundo menos carregado de frequências baixas para o uso diário.

Até à data da estreia, a 27 de Maio, esperam-se mais algumas novidades para explicar todo o poder do Alpine A390.

