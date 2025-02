Alpine A390 estreia em Maio para ''celebrar'' 70 anos da marca de Dieppe

Já há data para a estreia mundial do Alpine A390: quatro meses passados sobre a apresentação do protótipo, o modelo de produção será revelado a 27 de Maio em Dieppe onde a construtora nasceu.

A estreia do SUV coupé eléctrico em formato fastback acontece três dias antes do arranque das celebrações dos 70 anos da marca, que deverá ter o A290 a seu lado ou não tivesse sido ele votado Carro Europeu do Ano.

A acompanhar o anúncio está a primeira imagem oficial do modelo, a confirmar a nova assinatura visual da Alpine patente na faixa de luz sobre as ópticas frontais, com as luzes diurnas triangulares nas laterais.

Nada de muito diferente em relação ao protótipo, devendo primeiro assumir a tracção integral com dois propulsores montados nas rodas traseiras, combinado com outro motor no eixo dianteiro.

A beneficiar da vectorização de binário, a potência global poderá fixar-se em redor dos 360 cv eléctricos apoiado numa bateria de 89 kWh mas sem que sejam avançados dados sobre a autonomia.

