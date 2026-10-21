A Alpine não poderia estar mais satisfeita pela presença marcante no salão automóvel de Paris: 270 mil visitantes passaram pelo seu espaço para descobrirem os modelos mais recentes do universo da marca.

Alpine A310 Vision assume-se como um retrofuturista radical

A próxima geração do Alpine A110, a lançar no final de 2027, esteve em plano de destaque sob a forma duma escultura mas a principal estrela no evento parisiense foi mesmo a estreia do Alpine A310 Vision Concept.

Na sua génese está a celebração de dois aniversários: os 55 anos do A310 de quatro cilindros, e o meio século sobre o lançamento dos 50 anos da variante V6.

Sem a insígnia gaulesa anunciar um futuro modelo de produção em série a partir daquele projecto, este "estudo estético" explora antes as possibilidades da plataforma APP onde irá assentar o futuro A110 eléctrico.

Formas simples mas robustas

O Alpine A310 Vision Concept combina a simplicidade das primeiras versões com o caráter mais robusto das variantes V6, mas preservando a silhueta baixa e geométrica que o diferenciava das curvas do A110 original.

Com os seus 4,55 metros de comprimento por 2,03 de largura e por uns baixíssimo 1,18 metros de altura, o protótipo exibe um visual extremo.

A área frontal é distinguida pelos faróis ocultos que só se descobrem num movimento baptizado como pop down quando é ligada a ignição.

O capô abriga um conduto aerodinâmico do tipo S-Duct enquanto na traseira é o aerofólio dividido em dois a merecer atenção; os farolins em forma de lâmina comportam uma função para gerar força descendente atrás.

O habitáculo aparece mais sugerido do que detalhado mas deverá exibir um bom espaço a bordo face aos 2,45 metros que separam os dois eixos.

Números desconhecidos

O protótipo não é mais do que um exemplo para ilustrar a flexibilidade da nova plataforma em que será construído o A110, com a Alpine a sublinhar que de fora fica a evolução para um futuro desportivo de produção.

A construtora nem sequer menciona a tecnologia motriz deste projecto, que deverá ser 100% eléctrico, e muito menos os seus números de desempenho, capacidade da bateria e respectiva autonomia combinada.

O objectivo não é mais do que ilustrar "o potencial criativo" oferecido pela plataforma APP mas, como costuma acontecer nesses casos, a decisão poderá depender da recepção que lhe for reservada.

Texto: P.R.S.

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