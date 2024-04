Alpine A290 já tem data de estreia

Já demorou mais mas finalmente está definida a data de apresentação oficial do novíssimo A290 da Alpine.

E nada melhor para abrir o apetite antes de 13 de Junho do que avançar com uma imagem inédita do primeiro "eléctrico" da marca saído da Dream Garage.

A estreia mundial do novo modelo coincide com o dia de abertura das 24 Horas de Le Mans, a corrida de resistência mais lendária do planeta.

Com 4,05 metros de comprimento por 1,85 de largura e 1,48 de altura, o A290 mostra a sua agilidade à conta da curta distância entre eixos e das vias largas.

Montado sobre a plataforma CMF-B EV do grupo Alliance, as linhas musculadas não escondem detalhes que maximizam o seu aerodinamismo.

Falta apenas saber as características do sistema motriz eléctrico embora se saiba que terá vectorização individual do binário em cada roda motriz.

Um novo eixo traseiro multibraços foi concebido para dar o melhor equilíbrio possível entre vigor e conforto na condução.

Os sistemas de travagem e de arrefecimento também foram ajustados para obter a máxima eficácia.

A 13 de Junho todas as dúvidas serão desvendadas com a apresentação do Alpine A290.

