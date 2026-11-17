O Alpine A290 prepara para o próximo ano uma "vingança" atroz para dar lutar aos desportivos eléctricos que já decoram três marcas do grupo Stellantis, de acordo com o portal britânico Autocar.

Contra os 207 kW (281 cv) e 345 Nm passados às rodas dianteiras dos Opel Corsa GSE, Peugeot e-208 GTi e Lancia Ypsilon HF, o compacto da marca do losango poderá chegar aos 300 cv com tracção integral.

A evolução motriz irá acompanhar as melhorias técnicas a serem introduzidas no Renault 5 E-Tech Electric, a começar logo pela autonomia com a "troca" da actual bateria de 52 kWh por uma de 56 kWh úteis.

Em plano de destaque, no entanto, estará o aumento da potência máxima dos 160 kW (218 cv) para 250 cv), de maneira a reduzir os 6,4 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Novidade absoluta será mesmo a concepção duma variante com tracção integral que poderá elevar o seu poder aos 300 cv, ultrapassando largamente as capacidades dos hatchbacks rivais mais directos.

Texto: P.R.S.

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