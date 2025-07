Alpine A290 ainda mais feroz em modo Rallye

A Alpine tem uma nova "prenda" para celebrar 70 anos de história: trata-se nada mais, nada menos do que o A290 Rallye, primeiro desportivo eléctrico de competição saído da Dream Garage da insígnia francesa.

Revelado esta quinta-feira na abertura do Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie, será confrontado com o cronómetro mais para o final do ano numa prova onde serão reunidas as equipas proprietárias dos primeiros exemplares.

Para receber os pilotos, será criado um ambiente tipicamente Alpine, com infra-estruturas próprias de carregamento eléctrico para "abastecer" a bateria de 54 kW, sendo depois utilizadas diferentes soluções de fornecimento de energia dependendo da localização.

O desenvolvimento da versão de competição do Alpine A290 atende aos requisitos técnicos para garantir a segurança da tripulação, incluindo uma barra de protecção soldada e baquets da Sabelt, homologados segundo os mais recentes regulamentos da FIA.

Os 160 kW (218 cv) e 300 Nm debitados pelo propulsor eléctrico são transmitidos ao eixo dianteiro com o apoio dum diferencial autoblocante ZF, enquanto a caixa de redução e a electrónica também foram reformuladas para tirar o maior partido do A290 Rallye.

A travagem é assegurada à frente por discos de 350 mm de diâmetro com pinças monobloco de seis êmbolos, e de 280 mm atrás com pinça de um êmbolo.

O sistema é controlado pelo ABS Alpine Racing, com a integração do travão de mão hidráulico a completar o desenvolvimento desta variante de competição.

Somam-se ainda as suspensões específicas equipadas com amortecedores ALP Racing Suspension e as jantes EVO Corse de 18 polegadas com pneus 'Pilot Sport A da Michelin.

E depois é a banda sonora que acompanha o "eléctrico" a entusiasmar o público, com a sonoridade a estar em íntima relação com a velocidade e a "carga" imprimida no pedal do acelerador.

O Alpine A290 Rallye apresenta-se a 10 de Julho no Festival de Velocidade de Goodwood, seguindo-se o Rallye Mont-Blanc Morzine a 4 de Setembro. Ainda sem preço definido para o nosso país, o Alpine A290 Rallye arranca em França nos 59.990 euros (+ IVA).

