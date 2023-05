É o tiro de partida para uma nova era eléctrica: o Alpine A290_β revelado esta terça-feira no Reino Unido deixa inúmeras pistas para o modelo de série da insígnia francesa.

Alpine A290_β: a versão mais raivosa do R5 eléctrico

Não se mostra como uma cópia do futuro Renault 5 eléctrico mas são inegáveis as semelhanças do protótipo com aquele compacto urbano.

Primeiro dos três modelos 100% electrificados que farão parte da Garagem de Sonho da Alpine, o A290_β será uma realidade já no próximo ano.

Visual cheio de raça

Quem se recorda do Renault 5 Turbo que acelerou nas estradas europeias dos anos 80 encontrará neste Alpine A290_β uma ligação fiel àquele clássico.

Com 4,05 metros de comprimento por 1,85 de largura e 1,48 de altura, mostra a sua agilidade à conta da curta distância entre eixos e das vias muito largas.

Montado sobre a plataforma CMF-B EV do grupo Alliance, as suas linhas musculadas não escondem os detalhes que maximizam o seu aerodinamismo.

A área dianteira é dominada pelas grandes entradas de ar para melhorar a aerodinâmica e a refrigeração.

A ajudar a fluir o ar estão as entradas de ar por baixo dos faróis, exibindo os ventiladores da bateria numa ligação íntima ao desporto motorizado.

As ópticas frontais apresentam uma assinatura luminosa em X, enquanto a traseira é pontua pelos farolins verticais.



Curioso é a luz central de travagem sob o aileron se estender para o interior através do vidro traseiro.

As jantes em alumínio de 20 polegadas pretendem ser uma representação fiel das que irão equipar o modelo de produção.

Todavia, a Alpine destaca que o hatchback eléctrico irá comportar rodas de 19 polegadas para "calçarem" pneus de alto desempenho da Michelin.

Como num videojogo…

Abertas as portas, percebe-se imediatamente como o posto de condução do Alpine A290_β é inspirado no mundo das corridas automóveis.

A posição do condutor está ao centro, como num monolugar mas ladeado por dois assentos situados ligeiramente atrás do condutor.



Os bancos bacquet em fibra de carbono dispõem de arneses Sabelt concebidos para a competição.

A ideia de sustentabilidade dos materiais interiores também está bem presente com o abuso do couro curtido de origem.

Sobre o tabliê, o painel de instrumentos em forma de seta percorre toda a largura da cabine até aos espelhos retrovisores.

Muito curiosa é a consola instalada no tejadilho, directamente inspirada pelo mundo da aeronáutica, com acesso a várias funcionalidades.

Um pequeno visor head-up sobre o volante geométrico mostra os dados essenciais à condução, como a velocidade e a carga da bateria.

Inspirado nos Alpine A470 da LMP2 e A523 da Fórmula 1, comporta funções muito especiais como um botão vermelho OV de overtake.



Ao pressioná-lo, obtém-se uma potência extra para ultrapassagens, por exemplo, mas apenas por dez segundos.

Todavia, só pode ser activado em alcatrão seco e usado de novo após um tempo de espera de outros dez segundos.

Os ajustes do ABS e o botão limitador da velocidade nas paragens nas boxes mostram a orientação clara deste protótipo para a competição.

Presente em todos os modelos da gama eléctrica da Alpine, o volante irá equipar outras funcionalidades como o rádio e o selector dos modos de condução.

Afinações para a competição

Destacados os elementos que poderão fazem deste hatchback desportivo uma fera na estrada, é uma desilusão não se saber a sua mecânica em pormenor.



Sabe-se apenas que irá montar dois motores eléctricos no eixo dianteiro com vectorização individual do binário em cada roda motriz.

Um novo eixo traseiro multibraços foi concebido para dar o melhor equilíbrio possível entre vigor e conforto na condução.

Os sistemas de travagem e de arrefecimento também foram ajustados para obter a máxima eficiência e eficácia.

A equipá-lo estão travões Brembo de alto desempenho com pinças de quatro pistões, em tudo idênticos aos do Alpine A110.

O ABS pode ser ajustado até 11 posições com diferentes reacções de acordo com a aderência ao solo.

Os amortecedores, as molas da suspensão e as barras estabilizadoras à frente e atrás também foram optimizados para uma condução ainda mais dinâmica.



O hatcback também está equipado com absorvedores de compressão hidráulica para amortecer de forma mais eficiente os impactos da estrada.

Esta tecnologia permite a configuração do sistema de suspensão para proporcionar a melhor agilidade e conforto.

Há três modos de condução – Wet, Dry e Full –, com o último a libertar toda a potência dos motores eléctricos, como acontece no botão OV.

O Alpine A290_β assume-se, de forma espectacular, como o cartão-de-visita do desportivo que será fabricado a partir de 2024 na fábrica francesa de Douai.

