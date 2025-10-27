 Pesquisa
Alpine A110 térmico fecha carreira no Verão; substituto eléctrico chega no final de 2026

13:13 - 27-10-2025
 
 
É uma despedida sentida para todos os amantes de desportivos de excepção: o Alpine A110 térmico dá por finda a produção na entrada do próximo Verão, dando lugar ao substituto 100% eléctrico para o final de 2026.

No entando, os saudosistas poderão contar com a produção de mais 1.750 exemplares da geração actual, com 50 deles dedicados ao especial A110 R 70.

Se é verdade que este coupé cheio de raça lançado em 2017 nunca chegou ao volume de vendas dos seus principais rivais, com uma produção total a roçar as 30 mil unidades, foi essencial para revitalizar a Alpine.

As versões planeadas para 2026 correspondem aos níveis de potência atualmente disponíveis no catálogo: a versão base de 252 cv, a que se somam os GTS e R70 com os seus explosivos 300 cv.

Não está prevista nenhuma série especial, o que significa que o A110 R Ultime limitado a 110 exemplares, apoiado num chassis refinado para suportar os seus 325 cv aprimorado, deverá manter-se como o mais completo da gama.

O futuro A110 alimentado totalmente a electrões já entrou em contagem decrescente, sendo o desportivo a estrear a nova plataforma Plataforma Eléctrica de Alto Desempenho (APP) integralmente desenvolvida pela Alpine.

Até lá, o actual coupé desportivo alimentado pelo bloco turbo de 1.8 litros manter-se-á ao lado dos eléctricos A290 e A390.

Versão Preço
A110 desde 73.700 euros
A110 GTS desde 90.000 euros
A110 R 70 desde 125.000 euros

