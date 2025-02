Alpine A110 R 70 celebra 70 anos da marca; GTS assinala fim da linha

Ainda os adeptos do A110 estão a salivar com o explosivo (e caríssimo) R Ultime e a Alpine nem dá tempo para respirar com o lançamento de mais duas variantes para celebrar os 70 anos da marca de Dieppe.

Com as celebrações do aniversário a arrancarem a 30 de Maio, nada melhor do que celebrar com o exclusivo A110 R 70 limitado a 770 exemplares, e o lançamento do novo GTS que substitui as versões S e GT.

Se a primeira proposta encerra a linha R, a segunda é o "grito" final do coupé desportivo: os adeptos terão apenas 12 meses para comprá-lo antes da produção ser encerrada na Primavera do próximo ano.

Apenas 770 exemplares

Não há grandes segredos para o novo A110 R 70, limitado a 770 unidades para celebrar as sete décadas que a insígnia francesa já leva desde a sua fundação por Jean Rédélé.

Na sua base está a série R, com o bloco turbo de 1.8 litros de 300 cv e 340 Nm, apenas diferenciada pelos logótipos A70 nos guarda-lamas dianteiros, na tampa do depósito de combustível e nas soleiras das portas.

A bordo, o mesmo símbolo ilustra os encostos de cabeça dos bancos desportivos e a placa numerada na consola central.

A decorar a chapa estão dez cores à escolha e quatro ambientes interiores retiradas do novo catálogo de personalização do Atelier Alpine.

O equipamento de série compreende pneus Michelin PS CUP 2 e pinças de travão Brembo a escolher entre sete tonalidades.

Para os coleccionadores mais fanáticos, a Alpine propõe o A110 R 70 pintado em Bleu Caddy, Blanc Glacier e Rogue Sismique, estando cada uma das tonalidades limitada a 70 unidades.

Os três tons prestam homenagem aos três A106 tricolores estreados em 1955, com cada exemplar a beneficiar dum generoso logótipo A70 no tejadilho em fibra de carbono e de faixas pretas no capô e no ósculo traseiro.

O habitáculo com bancos exclusivos Sabelt é proposto em azul, branco ou vermelho, com cada uma a emoldurar as jantes em liga leve de 18 polegadas, de acordo com a cor escolhida para a carroçaria.

GTS substitui S e GT

O fim das vertentes S e GT do Alpine A110 é concretizada pelo novel GTS, ainda e sempre com o bloco turbo de 1.8 litros com os seus 300 cv e 340 Nm associados a uma transmissão automática de sete relações.

A insígnia gaulesa, no entanto, faz questão de salientar que a nova versão alia a pura desportividade da versão S (ou não fosse nele baseado o chassis do GTS) com o conforto refinado do GT.

O ambiente GT encontra-se a bordo com um novo interior em pele cinzenta, "trocável" opcionalmente por estofos em couro preto ou por bancos em fibra de carbono e Alcantara personalizados pelo Atelier Alpine.

A beneficiar o exterior estão ainda as novas cores Orange Solaire, Bleu Eclipse e Gris Acier, a que se somam os tons "clássicos" Bleu Paon e Orange Acropolis.

Qualquer uma das cores não ofusca o novo (e opcional) kit aerodinâmico GTS em fibra de carbono, com o divisor frontal e a asa traseira "roubados" à versão S, e as embaladeiras, o difusor e as aletas à variante R.

Também opção são as jantes em liga leve GT Race de 18 polegadas, devidamente equipadas com pneus Michelin PS CUP 2.

As reservas no nosso país arrancam em Março, ficando por saber a que preços. Em França, o A110 GTS começa nos 79.500 euros, e o A110 R 70 nos 122.500 euros.

