Alpine A110 Légende GT em edição limitada

Afirmou-se como um tiro certeiro a recuperação do Alpine A110, com um modelo renovado que em nada deve ao original que brilhou nas estradas europeias nos anos 60 e 70.

A110 Légende GT: o Alpine mais sofisticado

A insígnia francesa propõe agora o A110 Légende GT, numa edição de apenas 400 exemplares, e a série limitada A110 Color Edition 2020, disponível até ao final do ano.

Se quer ser um dos afortunados a guiar o Alpine A110 Légende GT, o desportivo mais sofisticado feito até ao momento pela insígnia francesa, convém despachar-se.

O desportivo possui elementos estilísticos distintos, concebidos especificamente para o habitáculo e para a carroçaria, que o diferenciam do A110 Légende em que se inspirou.

Proposto em cinzento mercure, preto profond e azul abyss, qualquer uma das cores são realçadas pelo seu contraste com os monogramas coloridos da marca, e com as jantes de 18 polegadas. Os faróis traseiros LED, em branco translúcido, distinguem o A110 Légende GT das versões mais "simples" da Alpine.

Dentro do habitáculo, assinalam-se os bancos Sabelt em couro âmbar, com seis níveis de regulação, conjugados com o couro das guarnições das portas. Detalhes em fibra de carbono e uma placa com o número de produção, na consola central, reforçam a exclusividade do desportivo.

Em termos mecânicos, o 110 Légende GT mantém as mesmas características do A110 Légende em termos de chassis e de suspensão de duplos triângulos. De série estão incluídos travões Brembo de 320mm, radares de estacionamento, câmara de marcha atrás e sistema áudio Focal.

O motor turbo de 1.8 litros, que ambas as versões partilham, desenvolve 252 cv de potência e 320 Nm de binário, passados às rodas traseiras por uma transmissão automática EDC de dupla embraiagem com sete relações. Dos 0 aos 100 km/hora bastam 4,5 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 250 km/hora.

Cor da moda: amarelo girassol!

Ao mesmo tempo que é apresentado o exclusivo Alpina A110 Légende GT, é avançada a série limitada A110 Color Edition 2020, que, à semelhança de uma colecção de vestuário, é renovada todos os anos.

Apoiado no intenso A110 S, o modelo pintado no exclusivo Amarelo Girassol estará disponível até ao último dia de Dezembro, para depois a cor ser retirada do catálogo da Alpine.

Popularizada nas décadas de 60 e 70, esta cor entra num feliz contraste com as jantes de liga leve de 18 polegada,s e com os pormenores em preto dos logotipos e monogramas da insígnia gaulesa, rematada pelo tejadilho opcional em fibra de carbono.

O A110 Color Edition 2020 possui as mesmas especificações mecânicas do A110S, incluindo o motor de 1.8 litros com 292 cv e 320 Nm, as regulações do chassis e a caixa automática EDC de dupla embraiagem com sete velocidades.

Significa isso que o desportivo é capaz de passar dos 0 aos 100 km/hora em apenas 4,4 segundos e de atingir uma velocidade máxima de 260 km/hora.

Com as pré-encomendas já abertas, com preços a baterem nos 80 mil euros para o Légende GT, e nos 82 mil euros para o Color Edition 2020, ambas as versões deverão chegar ao nosso país no início do Outono.

