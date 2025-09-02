 Pesquisa
Alpine A110 GTS ''ataca'' mundo dos videojogos em cor-de-rosa

12:22 - 02-09-2025
 
 
Há um "novo" Alpine A110 para animar os adeptos do desportivo: a insígnia francesa associou-se ao clube Gentle Mates, da qual é parceira desde o ano passado no eSports, para ganhar uma cor especial.

Baseada na nova versão GTS, a pintura exclusiva apresenta como elemento central o icónico rosa Gentle Mates "roubada" ao videojogo Rocket League, em total contraste com o elegante gradiente que pinta a carroçaria do coupé.

Do capô até ao tejadilho, uma linha tricolor homenageia a pintura característica do A110, com o primeiro elemento a exibir a inscrição Gentle, enquanto o segundo teto combina o famoso A da Alpine com a seta Mate.

No lado direito, e numa referência ao fonético inglês Mate (M-Eight), o M8 é exibido com três corações, numa referência aos três jogadores da equipa, ao lado do logótipo Pegasus.

Por fim, a asa traseira esquerda é adornada com o emblema do Fortnite Global Championship que irá realizar-se este mês em Lyon, para depois o coupé seguir para a próxima edição do GP Explorer.

Entre 3 e 5 de Outubro de 2025, os espectadores do GP Explorer 3 em Le Mans poderão descobrir esta pintura especial no pavilhão da Gentle Mates.

TEMAS:

AlpineAlpine A110 GTSGentle Mates
