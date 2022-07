Alpha5 quase a estrear; DeLorean tem mais três protótipos na calha

Não será propriamente o sucessor do DMC-12 mas o novo "eléctrico" Alpha 5, a apresentar em Agosto em Pebble Beach, tem várias elementos que o ligam ao desportivo da saga Regresso ao Futuro.

Antes da estreia, no entanto, a DeLorean avança com a visão digital de mais três protótipos, apresentados como se fossem um passado alternativo da construtora, não tivesse ela falido em 1982.

Mesmo assim, as imagens mostram três protótipos que parecem ter sido recentemente desenvolvidos, com o o primeiro a ser um coupé de 1996 com um bloco V8 sem qualquer electrificação.

Seguem-se um Gran Turismo de quatro portas, de 2006, movido a energia eléctrica, terminando em 2013 com um SUV alimentado a hidrogénio.

Do Alpha2 ao Alpha4

A primeira proposta assenta no DeLorean Alpha2, um desportivo de dois lugares com a carroçaria em aço a revelar os avanços feitos na aerodinâmica nos anos 90.

Sem entrar em detalhes técnicos, a construtora afirma que o projecto original seria alimentado por um motor a gasolina.

O Alpha3 de 2006 foi o passo seguinte neste legado fictício da DeLorean, e foi idealizado com uma motorização totalmente eléctrica.



A carroçaria, em alumínio composto, apresenta uma silhueta aerodinâmica e um espírito bem desportivo graças às suas rodas maciças.

O DeLorean Alpha4, de 2013, seria o primeiro SUV da construtora com um sistema motriz alimentado com piilha de combustível de hidrogénio.

O protótipo apresenta um perfil bem musculado, com uma elevada distância ao solo, faróis e farolins LED sofisticados, e uma traseira distinta, muito à conta do spoiler no tejadilho.

Apresentados na forma de esboços e de imagens digitais, as três propostas poderão dar origem a futuros projectos da DeLorean após o lançamento do Alpha5.



Alpha5 quase a estrear

Revelado a 31 de Maio, o Alpha 5 desenhado pela Italdesign para a DeLorean, e que será apresentado no concurso de elegância de Pebble Beach, não deixa ninguém indiferente.

As linhas são muito mais aerodinâmicas face às formas quadradas do carro do Regresso ao Futuro, com as portas em "asa de gaivota" e a janela traseira a fazerem essa ligação quase forçada.

A nível estético, distingue-se pelos faróis LED muito afilados enquanto na traseira se destacam as três fileiras de farolins também com tecnologia LED.

As dimensões são generosas, como se quer num Gran Turismo de quatro lugares: são cinco metros de comprimento por 2,04 de largura e 1,37 de largura, quase que num ataque directo ao Porsche Taycan.



O interior é marcado pelas suas linhas quase minimalistas, com o painel de instrumentos digital a dominar o posto de condução, com o ecrã táctil multimédia ligado à consola central.

Não há muitos detalhes sobre o sistema motriz eléctrico mas a DeLorean afirma que o seu Alpha5 , equipado com uma bateria de 100 kWh, terá uma autonomia a bater nos 500 quilómetros.

A velocidade máxima é limitada a 250 km/hora, com os zero a 100 km/hora a cumprirem-se em redor dos três segundos.

Mais divertido é fazer-se referência às 88 milhas/hora (142 km/hora) necessárias para o DMC-12 viajar ao passado ou ao futuro.

O GT eléctrico demora apenas 4,35 segundos para atingir aquela velocidade e, tomando como referência aquela marca, serão produzidas apenas 88 exemplares.

