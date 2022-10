Alpenglow: o futuro radioso que a Alpine quer atingir

Chama-se Alpenglow e afirma-se como o símbolo de inspiração dos futuros carros da Alpine ao nível da estética e da tecnologia.

O protótipo assume-se como uma verdadeira expressão da marca desportiva francesa na estrada e nos circuitos.

O fenómeno luminoso Alpenglow, no qual uma faixa de luz vermelha surge sobre as montanhas antes do nascer e depois do pôr do sol, dá nome ao carro.

E é com essa designação que irá revelar as formas e tecnologias revolucionárias do amanhã sob uma visão revivalista.

A apresentação ao público acontece a 17 de Outubro, no salão automóvel de Paris, mas o concept car será revelado quatro dias antes em todas as plataformas da Alpine.

