All-Terrain completa gama do Mercedes Classe E

Entre as muitas novidades que a Mercedes-Benz levou ao último salão automóvel de Munique esteve o All-Terrain a completar a gama da sexta geração do Classe E.

A apoiá-la estão dois sistemas motrizes mild hybrid a gasolina e diesel, a que se soma mais uma versão híbrida plug-in a gasóleo, com as três a equiparem a transmissão 4MATIC de tracção integral.

Distinguida por acessórios específicos por fora e por dentro, esta variante mais aventureira chega ao mercado nacional no primeiro trimestre de 2024.

Aventura fora de estrada

Num mercado dominado pelos SUV e crossovers, é sempre de saudar o regresso às carrinhas dirigidas às famílias.

O Classe E All-Terrain da Mercedes é o exemplo mais recente: recriado a partir da versão Estate, ela própria já derivada da berlina, ganha pormenores mais robustos para pequenas surtidas fora do alcatrão.

Os pára-choques e os protectores plásticos dos arcos das rodas são específicos do modelo, assim como a grelha, as jantes de 18 polegadas (que podem ser de 20) e as protecções inferiores da carroçaria.

Tirando esses pormenores, segue a mesma linha estética das outras duas variantes, com os farolins a serem caracterizados por um padrão luminoso em forma de estrela.

A offroader mantém os mesmos 4,95 metros de comprimento dos "irmãos" mas cresce 3 cm em altura, para os 1,50 metros e alarga-se para mais de 1,90 metros.



Tal "impulso" ascendente é explicado pelo aumento da distância ao solo até 46 mm pela integração de série da suspensão pneumática AirMatic continuamente ajustável.

Graças a esta solução, o Classe E All-Terrain é capaz de "deslizar" por quase todo o tipo de trilhos e estradas sem grandes problemas.

Parafernália tecnológica

Apesar de a distância entre eixos ter aumentado para 2,96 metros face à geração anterior, o tamanho da bagageira retraiu-se em 25 litros, sendo agora de 615 litros.

Aquele número cai para os 460 litros se se optar pela variante híbrida plug-in, à conta do alojamento da bateria sob o piso do porta-bagagens.

Felizmente, para quem viaja nos bancos traseiros, há mais espaço para esticar as pernas, assim como para os ombros.



Sem negligenciar a qualidade dos acabamentos para oferecer um conforto premium, o Classe E All-Terrain benéfica de toda a parafernália tecnológica das propostas mais recentes da Mercedes.

Se equipado com o visor opcional do acompanhante à frente, uma grande superfície em vidro do MBUX Superscreen estende-se até ao ecrã central, ficando separado o painel de instrumentos.

O condutor tem ainda outros recursos disponíveis, principalmente quando activa o modo offroad. Neste cenário, o sistema exibe apenas as funções principais com dados de fácil leitura.

Graças a uma câmara a 360 graus, o capô fica "transparente" para deixar ver o que se passa por baixo da dianteira, permitindo detectar obstáculos e antecipar possíveis manobras de evasão.

100 km eléctricos

Nesta primeira fase de lançamento, o Classe E All-Terrain será proposto com três motorizações associadas à tracção integral 4MATIC.

A entrada na gama faz-se com o mild hybrid a gasóleo E 220d de 2.0 litros, com 197 cv e 440 Nm, a que se somam mais 23 cv e 205 Nm dados pelo motor eléctrico nas acelerações.



A mesma potência e binário são dados pelo propulsor eléctrico da versão micro-híbrida E 450 a gasolina, com o bloco turbo de 3.0 litros a oferecer 381 cv e 500 Nm.

No campo dos híbridos plug-in a gasóleo está o E 300de equipado com o mesmo bloco turbo de 2.0 litros com 197 cv e 440 Nm.

Associado ao motor a combustão está um propulsor eléctrico com 95 kW (129 cv) e 440 Nm, para uma potência e binário combinados de 313 cv e 700 Nm.

A bateria de 25,4 kWh promete uma autonomia eléctrica até 100 quilómetros, com a velocidade máxima limitada a 140 km/hora.

Ainda sempre preços definidos, a Mercedes Classe E All-Terrain chega aos concessionários nacionais no primeiro trimestre do próximo ano.

