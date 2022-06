Alívio do ISP não trava aumentos: preços do gasóleo e gasolina disparam segunda-feira

A próxima segunda-feira vai ser um dia terrível para quem precisar de atestar o depósito de combustível do seu automóvel.

Segundo o Correio da Manhã, o litro da gasolina deverá disparar 14 cêntimos, enquanto o gasóleo poderá sofrer um salto de 12 cêntimos por litro.

Estas previsões do sector, apoiadas na escalada do preço do barril de petróleo, significam que ambos os combustíveis irão registar máximos históricos.

Contas feitas pelo matutino apontam para um custo médio da gasolina simples 95 em redor dos 2,19 euros por litro. Quanto ao gasóleo simples, o preço por litro deverá situar-se nos 1,91 euros.

ISP volta a descer

Recorde-se que, na sexta-feira, o Ministério das Finanças anunciou em comunicado uma redução adicional na taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em ambos os combustíveis para a próxima semana.

A redução por litro será de 21,8 cêntimos no gasóleo e de 25,1 cêntimos na gasolina, o que se traduz numa descida adicional de 0,3 e 0,5 cêntimos, respetivamente.

Ambos os valores resultam da fixação, para Junho, da taxa do ISP num valor equivalente ao que resultaria da aplicação de uma taxa de IVA de 13% sobre os combustíveis, à semelhança do que foi feito em Maio.

O mesmo comunicado adianta que, perante os vários feriados que se avizinham, não é possível fazer uma estimativa completa dos dados de mercado.

Significa assim que "as taxas unitárias do ISP agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento a 17 de Junho".

