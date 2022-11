Alfa Romeo Tonale já é Plug-In Hybrid Q4; reservas estão abertas

A linha Tonale da Alfa Romeo está finalmente completa com a entrada em cena do topo de gama Plug-In Hybrid Q4.

Já disponível para encomenda no nosso país, a série Edizione Speciale arranca nos 51.799 euros, enquanto a variante Veloce parte dos 56.299 euros.

Só mais tarde chegará a versão Ti mas ainda sem preços definidos para o nosso país.

Eficiência híbrida

É a mais recente adição à gama Tonale da Alfa Romeo: a variante Plug-In Hybrid Q4 quer redefinir a eficiência desportiva no mundo dos crossovers.

O topo de gama com tracção integral abre um novo capítulo na metamorfose da marca, ao combinar a máxima eficiência com a electromobilidade.

O bloco turbo tetra cilíndrico de 1.3 litros debita 180 cv e 270 Nm, passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática de seis relações.

No eixo traseiro está um propulsor eléctrico, a passar os 90 kW (122 cv) e 250 Nm às rodas através de uma engrenagem directa ao diferencial.

O sistema híbrido 4x4 não tem qualquer ligação física entre os propulsores térmico e eléctrico.



Coordena-os antes de uma forma puramente "virtual" através de sistemas electrónicos, para oferecer uma potência combinada de 280 cv.

Ágil e ligeiro, chega aos 100 km/hora em apenas 6,2 segundos para uma velocidade de ponta de 206 km/hora.

A bateria de 15,5 kWh assegura uma autonomia em modo 100% eléctrico até 60 quilómetros, que sobe para os 80 em circulação urbana.

Melhor desempenho

O selector Alfa DNA define os modos de condução, com o Dynamic a tirar o melhor partido de desempenho do crossover.

O acelerador, com uma afinação especial assim como a transmissão e o controlo de estabilidade, dá uma resposta mais directa da direcção.



O modo Natural define a propulsão híbrida para a tracção integral e optimiza o desempenho.

A selecção Advance Efficiency está, como o nome indica, afinada para tirar a máxima eficiência energética na condução 100% eléctrica.

Edizione Speciale

O interior do Tonale Plug-In Hybrid Q4, excepto pelas diferenças decorativas, é semelhante ao resto da gama.

As principais diferenças estão mesmo nos menus específicos para esta versão, como as funções para controlar a autonomia ou a recarga da bateria.



Na série de lançamento Edizione Speciale, estão incluídos vários elementos estéticos e funcionalidades tecnológicas distintos.

Inserções em titânio na carroçaria, jantes em liga leve de 20 polegadas e pinças de travão Brembo vermelhas relevam o exterior do crossover.

A ele juntam-se ainda emblemas especiais nos guarda-lamas com o logótipo Tonale em preto.

Dentro do habitáculo são realçadas as patilhas em alumínio no volante para mudanças mais rápidas nas engrenagens.

