Era uma renovação já anunciada há vários meses para o Alfa Romeo Tonale: a dianteira foi reformulada, mas sem cair no exagero, e as motorizações micro híbrida e híbrida plug-in foram actualizadas, mantendo-se na gama a variante a gasóleo.

Alfa Romeo Tonale ganha nova cara com motores actualizados

A evolução estética mais "marcante" à frente incide na passagem da placa de matrícula do lado esquerdo para o centro, o que "obrigou" os estilistas da insígnia italiana a reconverterem a parte debaixo do pára-choques.

Ironia à parte, a grelha inferior côncava e a grade trilobo aproximam-no do visual do Alfa Romeo Junior, enquanto as vias ligeiramente mais largas reforçam a postura na estrada e a qualidade de condução.

O SUV ganha ainda novas jantes em liga leve de 19 e 20 polegadas, conforme as versões, com os logótipos da marca a serem agora a preto e branco, e as letras Tonale a negro na traseira nos acabamentos mais elevados.

Decoração mais envolvente

Aliás, a Alfa Romeo aproveitou a renovação do SUV para reconfigurar os níveis de acabamento: às versões Sprint e Veloce juntam-se três novas variantes.

O "básico" Tonale que dá entrada à linha oferece de série um equipamento muito abrangente, enquanto o regressado Ti se posiciona entre aquelas duas configurações, com o Sport Speciale a assumir-se como o topo de gama.

A decoração a bordo evoluiu ligeiramente com a entrada em cena de novos acabamentos em pele sintética vermelha e em Alcantara a preto e branco.

A consola central ganha um selector de marchas giratório mais funcional, enquanto a iluminação ambiente foi também reformulada.

O posto de condução mantém os dois mostradores no painel de instrumentos de 12,3 polegadas, com o ecrã de infoentretenimento a ter uma diagonal de 10,25 polegadas.

Diesel mantém-se na gama

Actualizados foram igualmente os blocos motrizes segundo a norma Euro 6E-bis: o Ibrida com o bloco turbo de 1.5 litros e arquitectura eléctrica de 48 volts passa a debitar 175 cv e 240 Nm combinados.

Esta evolução deve-se à legislação europeia que obriga a indicar a potência máxima dos sistemas híbridos; o antecessor só contava com os 160 cv do motor a combustão, excluindo os 20 cv do propulsor eléctrico.

Já o Ibrida Plug-In Q4 viu a potência combinada baixar dos 280 para os 270 cv às quatro rodas para atender aos padrões europeus das emissões de dióxido de carbono.

O motor turbo a gasolina de 1.3 litros e quatro cilindros baixa dos 180 para os 150 cv, e o eléctrico aumenta de 122 para 128 cv para conseguir esse "equilíbrio".

A bateria mantém os 15,5 kWh de capacidade bruta para 61 quilómetros de autonomia, sendo novidade nesta versão a actualização da electrónica para tornar mais suaves as transições entre os motor a combustão e eléctrico.

A versão PHEV de 190 cv também está disponível, assim como o bloco turbodiesel de 1.6 litros com 130 cv, uma alternativa cada vez mais rara no mercado.

Os Tonale Ibrida e Diesel equipam uma caixa automática de dupla embraiagem, respectivamente com sete e seis velocidades; os Ibrida Plug-In Q4 dispõem duma transmissão automática de seis relações com conversor de binário.

Os preços nacionais para o renovado Alfa Romeo Tonale não foram ainda avançados, assim como a data em que chegará aos concessionários.

