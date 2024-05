Alfa Romeo Junior revela preços no Ecar Show e abre reservas

O Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, que abriu esta sexta-feira na Feira Intermnacional de Lisboa, foi o palco escolhido pela Alfa Romeo para estrear o Junior Elettrica.

Acompanhado dos respectivos preços e abertura das encomendas, o novíssimo crossover eléctrico é proposto com motorizações 100% electrificadas de 115 kW (156 cv) e 175 kW (240 cv), ficando para mais tarde a apresentação da variante micro híbrida.

A alimentar este poder na estrada está uma bateria de 54 kWh para uma autonomia máxima de 410 quilómetros em ciclo combinado, que chega aos 590 quilómetros em ciclo urbano.

À potência máxima de 100 kW em corrente contínua, o carregamento de dez a 80% faz-se em cerca de 30 minutos.

Afinações desportivas

A compor a linha 100% electrificadas estão as variantes Elettrica e Elettrica Speciale, ambas de 115 kW (156 cv), com a Elettrica Veloce a ter os mesmos 175 kW (240 cv) do futuro Abarth 600e.

Para o melhor desempenho no alcatrão, o topo de gama recorre a um conjunto de soluções técnicas composto pelo diferencial autoblocante mecânico e vias alargadas com barras estabilizadoras específicas.

Os sistemas de suspensão e de travagem receberam afinações específicas para destacar o perfil mais desportivo desta versão, a que se somam jantes específicas de 20 polegadas.

Três pacotes opcionais de personalização completam a oferta da gama, com o Techno a privilegiar a segurança, tecnologia e funcionalidade.

O Premium dá relevo ao conforto e à exclusividade a bordo, enquanto o Sport realça o espírito mais desportivo do crossover.

Lançamento Speciale

No lançamento é destacado o Junior Elettrica Speciale numa configuração única composta por uma selecção das melhores especificações da gama.

O Alfa Romeo Junior Elettrica já está disponível para encomenda no nosso país, com o Elettrica a arrancar nos 38.500 euros, seguido do Elettrica Speciale por 40.500 euros e do Elettrica Veloce, por 47.500 euros.

Os preços para a opção mild hybrid de 136 cv não foram avançados mas a divisão nacional da marca italiana avança para um valor abaixo da fasquia dos 30 mil euros na entrada de gama.

