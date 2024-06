Alfa Romeo Júnior já é Veloce: 280 cv eléctricos para emoções fortes

Ainda o Alfa Romeo Junior está a dar os primeiros passos na revitalização da insígnia italiana e já está prestes a sair para a estrada a variante Junior Elettrica Veloce bem mais vitaminada com uns explosivos 280 cv.

Com o desenvolvimento quase concluído com soluções específicas da construtora, antes de iniciar os ensaios dinâmicos no centro de testes de Balocco, são os 280 cv de potência que surpreendem.

Afinal, a ideia original seria oferecer os mesmos 240 cv avançados para o Abarth 600e, apoiados por uma bateria que, à partida, deverá manter os mesmos 54 kWh de capacidade.

Sublinhe-se ainda que esse trabalho está a cargo da mesma equipa técnica que criou projectos como os 4C e 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA, bem como o desenvolvimento em curso do 33 Stradale.

A Alfa Romeo assegura que não é apenas o novo propulsor eléctrico a definir esta proposta desportiva; a evolução estilística foi orientada para elevar o desempenho e o comportamento em estrada, sem ignorar o prazer de condução.

A suspensão foi rebaixada em 25 mm enquanto as barras estabilizadoras à frente e atrás garantem curvas a alta velocidade com um elevado nível de aderência.

A travá-lo está um sistema composto à frente por discos dianteiros com um diâmetro superior a 380 mm e com pinças monobloco de quatro pistões, apoiado por um diferencial Torsen autoblocante.

Também os pneus de alto desempenho que "calçam" as jantes de 20 polegadas em liga leve, especificamente concebidos para "eléctricos", oferecem um elevado nível de aderência ao alcatrão.

O Alfa Romeo Junior Veloce prepara-se agora para atacar os mais 20 quilómetros que compõem o circuito Langhe do centro de testes de Balocco, no âmbito da fase de preparação para a sua homologação.

