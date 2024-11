Alfa Romeo Ibrida já aceita encomendas; saiba os preços

Estrela maior no pavilhão da Alfa Romeo no mais recente salão automóvel de Paris, o Junior Ibrida entra no nosso país já com preços definidos e com as reservas abertas.

O crossover de 136 cv e 230 Nm com tecnologia micro híbrida de 48 volts junta-se à variante eléctrica de 156 cv, que também já está disponível no mercado nacional.

Equipado com um bloco turbo de 1.2 litros, combina-se à bateria de 0,89 kWh e ao motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm integrado na caixa automática de dupla embraiagem com seis relações.

As manobras de estacionamento ou a baixa velocidade fazem-se em modo eléctrico, assim como fora da cidade com uma carga limitada até 150 km/hora, para um consumo combinado de 4,9 litros/100 km.

Dois níveis de equipamento

Se na estética é a reinterpretação do emblema Leggenda em plano de destaque, a enfatizar a sua postura desportiva, a bordo pode-se contar com um equipamento rico em termos de acabamentos e tecnologia.

Ao dispor estão os modos de condução DNA da insígnia italiana – Dynamic, Natural e Advanced Efficiency –, com o primeiro a dar uma resposta mais desportiva à direcção, acelerador e transmissão.

Com dois níveis de equipamento - Ibrida e Speciale –, ambas as versões podem ser melhoradas com a opção de três pacotes de personalização distintos.

O Techno privilegia a segurança, tecnologia e funcionalidade, e o Premium foca-se no conforto e na exclusividade, enquanto o Sport está apontado à máxima desportividade.

O novo Alfa Romeo Junior Ibrida é proposto a partir de 29.500 euros, estando a versão Ibrida Speciale disponível a partir de 31.500 euros, seguindo-se mais tarde o Junior Ibrida Q4 com tracção integral.

