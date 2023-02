Alfa Romeo festeja Quadrifoglio e Autodelta com novos logótipos

Há dois novos logótipos da Alfa Romeo concebidos pelo Centro Stile da insígnia italiana, para celebrar os 100 anos do Quadrifoglio e os 60 anos da Autodelta.

Ambos reinterpretam os históricos símbolos e projectam no futuro a reinvenção do conceito de desportividade para o século XXI que a marca está a imprimir.

O logótipo dedicado ao centenário do Quadrifoglio mantém as características do original, evoluindo apenas no tom cromático.

O símbolo renovado do Autodelta apresenta ainda menos alterações em relação ao logótipo tradicional do departamento de competição de Settimo Milanese.

Os dois novos logótipos irão apoiar as actividades de comunicação da Alfa Romeo, onde se conta o lançamento de duas importantes novidades este ano.

Dois eventos dedicados a todos os fãs da fabricante transalpina irão decorrer no Museu Histórico da Alfa Romeo em Arese.

O primeiro acontece a 5 de Março, dia em que a Autodelta faz 60 anos, seguindo-se a 25 de Junho, a celebração do 113.º aniversário da marca.

