Alfa Romeo faz 112 anos e festeja seis décadas do icónico Giulia

Espera-se uma festa inesquecível na próxima sexta-feira, para celebrar os 112 anos do nascimento da Alfa Romeo… e os 60 anos sobre o lançamento do icónico Giulia.

O museu da insígnia italiana, em Arese, preparou para este fim-de-semana uma série de acontecimentos especiais, em perfeita ligação com os clubes de fãs espalhados pelo nosso planeta.

Em duas paredes do museu, a exposição permanente irá retratar a vida e a paixão dos Alfisti, numa série de vídeos feitos directamente pelos clubes, onde é relevado o seu constante empenho na valorização da marca.

No exterior, frente ao edifício, será inaugurada a iniciativa Trees4Clubs: cada árvore terá uma placa produzida por um clube, para mostrar as suas raízes profundas dentro da marca.

O domingo será reservado aos 60 anos do Alfa Romeo Giulia, com dezenas de berlinas dos anos 60 e 70 a desfilarem na pista interna do museu para participarem num flashmob.

