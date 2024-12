Alfa Romeo estreia Junior Ibrida Q4 com tracção integral em Bruxelas

O salão automóvel de Bruxelas será o palco para a estreia do Junior Ibrida Q4 da Alfa Romeo com tracção integral.

Sem grande surpresa, o crossover partilha diversos elementos do Jeep Avenger 4xe, a começar pelo grupo motopropulsor híbrido com tecnologia de 48 volts.

Equipa o já conhecido bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm que serve vários modelos das marcas da Stellantis, a que se somam dois motores eléctricos de 21 kW (29 cv).

Esta configuração motriz está associada a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, permitindo ainda a circulação 100% eléctrica a baixa velocidade.

O Junior Ibrida Q4 monta uma suspensão traseira independente multibraços, para a melhor tracção em todos os tipos de piso.

O sistema Q4 é activado automaticamente, segundo as condições de aderência e de inclinação da via, garantindo a tracção integral permanente graças à tecnologia Power Looping, mesmo com a bateria fraca.

O Alfa Romeo Júnior 280 Veloce e o estrondoso Alfa Romeo 33 Stradale também serão "figuras" de destaque no evento belga que arranca a 10 de Janeiro, mas não só.

Em estreia estará igualmente a série especial Intensa para toda a gama – Giulia, Stelvio, Tonale e Júnior –, com detalhes e características exclusivos que prestam tributo à identidade da marca.

Novas pinturas exteriores e novas jantes em dois tons, com corte diamantado e pormenores em dourado, definem esta linha, com o habitáculo a transmitir qualidade refinada com o uso de materiais de prestigio.

