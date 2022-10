Há novidades nos Giulia e Stelvio da Alfa Romeo: os dois modelos foram alvo de uma renovação estética e ganharam mais tecnologia.

Alfa Romeo actualiza Giulia e Stelvio, e lança linha Competizione

O lançamento das novas propostas no mercado europeu acontece em Fevereiro, não se sabendo ainda os preços nem a data de chegada de ambos os modelos aos concessionários nacionais.

Na linha do Tonale

As mudanças mais visíveis nos Alfa Romeo Giulia e Stelvio percebem-se logo na dianteira, com a grelha Trilobo a receber um acabamento único com a estreia de novas ópticas.

Os faróis tripartidos Full LED Adaptive Matrix fazem a perfeita ligação ao Alfa Romeo Tonale, ao mesmo tempo que recorda um dos elementos mais característicos do desportivo SZ Zagato e do protótipo Proteo.

O grupo óptico, que incluí luzes diurnas e "piscas", comporta tecnologias que adaptam a intensidade luminosa dos "médios" e dos "máximos" segundo a velocidade e o tráfego com que se cruza.

Já os farolins LED foram redesenhados, com os do Giulia a terem acabamento transparente, e os dos Stelvio a serem "fumados" com acabamento em preto brilhante.

Instrumentação actualizada

O interior na berlina e no SUV está mais tecnológico, visível no painel de instrumentos "telescópico" com um novo ecrã TFT de 12,3 polegadas, e passível de ser configurado com os modos Evolved, Relax e Heritage.

O ecrã táctil multimédia mantém as 8,8 polegadas, com o interface Homem-Máquina (HMI) a garantir os mesmos conteúdos e funcionalidades, assim como os Alfa Connect Services com actualizações remotas.

Alfa Romeo actualiza Giulia e Stelvio, e lança linha Competizione

Novidade mesmo é a inclusão da tecnologia NFT nos dois modelos, como já acontece no Tonale, baseada no cartão blockchain.

Segundo a selecção do condutor, o NFT gera um certificado onde são registados os dados sobre a vida útil do veículo, para garantir a sua manutenção adequada e sustentar o valor residual numa venda posterior do carro.



A renovação dos Giulia e Stelvio convergem para a nova lógica estética introduzida pelo Alfa Romeo Tonale, visível nos acabamentos opcionais Sprint e Veloce para reforçar os níveis de equipamento Super e Ti.

Motores sem mudanças

Sendo a dinâmica de condução um dos pontos-chave das duas propostas, não há mudanças nas motorizações; serão apenas versões térmicas sem qualquer tipo de electrificação.

À escolha estão os blocos diesel JTD de 2.2 litros e 160 cv com tracção traseira, e de 210 cv com tracção integral Q4, a que se soma o motor turbo a gasolina de 2.0 litros e 280 cv com tracção traseira.



Os três sistemas motrizes estão todos alinhados com a transmissão automática ZF de oito velocidades.

Nesta primeira fase, não há qualquer informação sobre a actualização dos desportivos Quadrifoglio, nem sobre a versão diesel com o motor JTD 2.2 de 190 cv e o turbo 2.0 a gasolina de 200 cv.

Competizione em estreia

A esses quatro níveis de equipamento junta-se o novo Competizione, uma variante topo de gama pintada num cinzento fosco Moon Light exclusivo que abre as vendas dos dois modelos na Europa em Fevereiro.



Tendo como base o nível Veloce, e associado a todos os sistemas motrizes, destaca-se pelas pinças de travão em vermelho e a suspensão activa Alfa Link, com o Stelvio a ganhar jantes em liga leve de 21 polegadas.

A bordo, o tom exclusivo reflecte-se nos revestimentos em pele no painel de instrumentação e nos bancos com pespontos contrastantes em vermelho.

Somam-se ainda vidros escurecidos, com o símbolo Competizione nas laterais da carroçaria e nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros, e o sistema áudio Harman Kardon.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?