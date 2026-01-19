Alfa Romeo 33 Stradale veio a Lisboa para despertar paixões

O sonho tornou-se realidade quando a Alfa Romeo concretizou a criação dum coupé que se quer distinto de todos os seus pares.

Oficialmente apresentado no Verão de 2023, o 33 Stradale é desde então a estrela das exposições em que a construtora italiana está presente, como aconteceu este fim de semana no nosso país.

Primeiro foi a apresentação à imprensa especializada na sexta-feira ,para depois o bólide maravilhar as centenas de pessoas que passaram sábado e domingo pelo Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM).

Exterior exuberante

Coupé de dois lugares que combina tradição e inovação, o Alfa Romeo 33 Stradale é daqueles projectos que logo enchem de satisfação os amantes de desportivos de excepção.

Na sua inspiração original está o 33 Stradale original de 1967, considerado um dos modelos mais belos de todos os tempos, mas devidamente actualizado aos tempos modernos.

Não foi, por isso, uma surpresa saber que os 33 exemplares exclusivos foram logo vendidos a um seleto grupo de entusiastas, mesmo se o preço de partida rondava os 1,7 milhões de euros antes das devidas personalizações.

A frente muito aerodinâmica é realçada pelos faróis elípticos com o icónico trilobo iluminado ao centro da grelha, com a beleza das suas linhas reforçada pelas portas de abertura vertical.

A traseira desenhada em V expressa todo o poder do 33 Stradale, com os farolins redondos a darem-lhe um toque muito especial e o imponente difusor com os seus escapes duplos a assegurar toda a sua pujança na estrada.

A definir o habitáculo está um ambiente de competição para envolver o "piloto" na melhor experiência de condução possível, com o cockpit a reduzir ao mínimo os elementos que o possam distrair.

Como se fosse a cabine de um jacto de caça, há controlos montados no tejadilho a complementarem os comandos da consola central.

Interior de competição

O Alfa Romeo 33 Stradale foi concebido como um desportivo de competição mas homologado para acelerar em estradas públicas.

A alimentá-lo está um V6 biturbo de 3.0 litros com os seus 620 cv passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante electrónico através duma caixa automática DCT de oito relações com modo sequencial no volante.

Tal poder passado ao asfalto assegura uma "corrida" dos zero aos 100 km/hora em menos de três segundos para uma velocidade de ponta de 333 km/hora.

A estrutura de alumínio em H e o monocasco em fibra de carbono combinam leveza e rigidez, reforçada pelo tejadilho em fibra de carbono e alumínio num alinhamento perfeito com as portas.

A suspensão de braço duplo com amortecedores activos e o sistema de travagem brake-by-wire com travões carbono-cerâmicos Brembo foram concebidos para oferecerem um desempenho de alto nível.

O Aalfa Romeo 33 Stradale é candidato à categoria Design do Ano do prémio nacional Carro do Ano – Troféu Volante de Cristal que acontece em Fevereiro.

