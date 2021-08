'Albert' é um tributo ao protótipo do McLaren Speedtail

Um McLaren Speedtail mais requintado do que nunca? Sim, é possível e o hiper carro foi baptizado como Albert.

A variante em questão, que é um dos últimos hiper desportivos da série limitada a 106 exemplares, é uma homenagem primeiro modelo de teste de 2018.

E nada melhor do que receber o nome das instalações Albert Drive, em Woking, Reino Unido, onde o McLaren F1 foi desenvolvido em 1992.

No protótipo desenvolvido para confirmar o posto de condução central no Speedtail, foram testados a ergonomia e a visibilidade do condutor, e as posições da câmara de visão traseira.

A "camuflagem" exterior foi conseguida com um simples revestimento vinílico, com as linhas impressas a representarem o fluxo optimizado do ar sobre o carro, a realçarem as suas qualidades aerodinâmicas.

Ora a variante em questão confirma esse legado, ao ostentar um dos esquemas de pintura mais complexos já realizados pela McLaren Special Operations.

A primeira cor seleccionada para a homenagem foi a Magnesium Silver, com que o McLaren F1 foi exibido pela primeira vez no Grande Prémio de Mónaco de 1992.

Ueno Grey foi a segunda tonalidade que decorava o McLaren F1 GTR que venceu, em 1995, as 24 Horas de Le Mans.

Para cumprir o desejo do multimilionário proprietário, a equipa daquela divisão testou primeiro a pintura em painéis de teste para ver se o projecto era viável.

E isso teve de ser feito com o volante para se certificar que o alinhamento do painel era preciso, uma vez que as linhas flúem em redor do super carro.

Ao todo, foram necessários quase dois quilómetros de filme vinílico para completar o projecto. De seguida, a carroçaria foi desmontada para garantir um acabamento impecável dos painéis.

Após a primeira demão, a carroçaria foi montada para garantir o alinhamento dos painéis, e de novo desmontada para as demãos seguintes.

O tratamento completo demorou 12 semanas, tendo sido duas dedicadas ao processo de mascaragem, seis ao de pintura e as restantes quatro para a secagem e remontagem dos painéis.

O McLaren Speedtail é alimentado por um sistema propulsor híbrido que combina um bloco V8 biturbo de 4.0 litros com uma unidade eléctrica.

São 1.070 cv de potência e 1.150 Nm de binário combinados para uma velocidade máxima de 402 km/hora.



Estes valores tornam-no o mais rápido de sempre na história da McLaren para um hiper carro homologado para circular em vias públicas.

O McLaren Speedtail ‘Albert’ será exibido a 8 de Agosto em Los Angeles, ao lado do concessionário da marca em Beverly Hills.

