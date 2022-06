Aiways celebra dois anos na Europa e actualiza U5 eléctrico

São já dois anos em que a Aiways marca presença no mercado europeu com a comercialização do U5. Este mês de Junho assinala também os cinco anos de produção do SUV em Shangrao, na China.

Depois do lançamento daquele SUV eléctrico, a construtora chinesa prepara-se para lançar um novo SUV coupé no Velho Continente para celebrar a data.

Marcado por uma postura mais desportiva, o Aiways U6 chega aos concessionários no Outono. Até lá, espera-se uma série de retoques estéticos e tecnológicos para o U5, que já está disponível no nosso país.

O SUV terá novas opções de personalização, como um tejadilho em preto, e será introduzida um novo tom cinzento para a carroçaria.

Recentemente atualizada foi a aplicação Aiways para tornar a interacção com o U5 mais cómoda.



O acesso às funcionalidades mais importantes, como o estado do veículo, a carga da bateria e a autonomia disponível, é agora mais fácil através do ecrã de infoentretenimento

A bateria de 63 kWh, capaz de oferecer uma autonomia até 400 quilómetros, também irá beneficiar de capacidades de carregamento trifásico de 11 kW.

Num posto de carregamento rápido, a bateria pode ser carregada de 20 a 80% em 35 minutos a 90 kWh.

O Aiways U5, com o nível de equipamento Prime, é proposto a partir de 46.728 euros na campanha de lançamento. Para as frotas é proposto um preço especial de campanha de 33.900 euros, a que se soma o IVA.

Recorde-se que a comercialização dos modelos da Aiways em Portugal vai assentar num sistema híbrido de vendas, através da sua plataforma online.

Através da sua rede física de agentes, nesta fase inicial a marca é representada pela Univex, em Lisboa, e pela CAM, no Porto.

A assistência pós-venda da Aiways será assegurada pela Astara e pela sua respectiva rede.

