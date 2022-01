A Chrysler revelou o seu mais recente protótipo 100% eléctrico no CES 2022, que está a acontecer esta semana em Las Vegas.





Airflow Concept: 'crossover' dá pistas sobre futuro eléctrico da Chrysler

E nada melhor do que baptizá-lo com o mesmo nome do que o revolucionário modelo aerodinâmico que lançou há quase 90 anos.

O Chrysler Airflow Concept comporta dois motores eléctricos, cada um com 204 cv de potência, a imprimir tracção às quatro rodas.

A nova plataforma da Stellantis em que é construído, no entanto, suporta propulsores mais potentes e novas tecnologias, abrindo a porta a variantes de alto desempenho.

Sem revelar a capacidade da bateria, a marca adiantou que terá uma autonomia entre 565 e 645 quilómetros, e capacidades de carregamento rápido graças à tecnologia de 900 volt.

Minimalismo aerodinâmico

Em termos estéticos, o Chrysler Airflow Concept é em tudo semelhante ao protótipo FCA Airflow Concept revelado há dois anos no mesmo salão.

O crossover distingue-se pelas linhas aerodinâmicas da carroçaria, e pelo tejadilho descendente em preto, a terminar numa pequena asa traseira.



À frente, o logótipo iluminado da marca, sobre uma pequena grelha, liga os faróis LED, enquanto o pára-choques incorpora os sensores.

O pára-choques traseiro é marcado por um largo difusor, com saídas de ar a dar o tom mais desportivo ao protótipo. As jantes em liga leve, de 22 polegadas, dão o remate final.

O espaço a bordo é generoso para os quatro ocupantes, com o teto panorâmico, e os estofos e revestimentos em branco a criarem um ambiente mais arejado.

Os bancos são revestidos tecidos derivados do mundo vegetal e de materiais reciclados, para ajudar a criar um perfil ecologicamente mais sustentável.



Inteligência artificial

Se a versão original lançada em 1934 foi pioneiro pelas suas linhas aerodinâmicas, é a tecnologia a bordo que distingue o Chrysler Airflow Concept.

Conectividade, inteligência artificial e condução autónoma são os principais destaques do software STLA Brain, compatível com actualizações remotas.

Condutor e passageiros podem aceder àquela tecnologia através do STLA SmartCockpit; são três ecrãs sobre o tabliê, incluindo o painel de instrumentos.



Há mais dois ecrãs tácteis, instalados nas costas dos bancos dianteiros, com câmaras integradas para videoconferências em viagem.

O sistema integra aplicações baseadas em inteligência artificial, como navegação, assistente por voz, comércio electrónico e serviços de pagamento.

Em suma, "uma extensão dos ambientes digitais em casa ou no trabalho, personalizada para cada ocupante", sublinha o construtor americano.

Destaque ainda para o sistema STLA AutoDrive, para condução semi-autónoma de nível 3, que também pode ser remotamente actualizado.



O Chrysler Airflow Concept representa os futuros passos da fabricante, que já anunciou que todos os seus modelos serão totalmente eléctricos a partir de 2028.

O protótipo poderá ser a base do primeiro carro 100% eléctrico da marca, com chegada ao mercado prevista para daqui a três anos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?