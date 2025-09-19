Chama-se Aion V a primeira investida eléctrica do conglomerado chinês GAC em território nacional pelas mãos do grupo JAP.

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Com 4,61 metros de comprimento, o SUV compacto distingue-se por uma forte personalidade na estrada, ao combinar as formas geométricas com ópticas LED baptizadas como "garras de dragão cibernético".

O ambiente interior é tecnológico quanto baste e, como familiar que é, o espaço a bordo é generoso, à conta dos 2,78 metros que separam os dois eixos, com materiais e acabamentos quase ao nível dum premium.

E essa ideia está logo patente na possibilidade de reclinar o banco traseiro até um ângulo máximo de 137 graus, sendo aquecidos como também são os dianteiros, sem esquecer o tejadilho panorâmico.

Pouco comum num SUV da sua categoria é a inclusão dum pequeno "frigorífico" de 6,6 litros sob o apoio dos braços da consola central para manter bebidas e alimentos frescos.

Já o posto de condução compreende um painel de instrumentos de 8,9 polegadas e um ecrã para o infoentretenimento de 14,6 polegadas.

E depois são os assistentes à condução muito completos a equipá-lo, com a velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa à cabeça.

O Aion V é proposto nas versões Premium e Luxury, sempre alimentadas pelo mesmo propulsor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 240 Nm passados às rodas dianteiras, e com a bateria LFP de 75 kWh a prometer até 510 quilómetros combinados.

A entrada na gama faz-se a partir de 40.990 euros, com o topo de gama a elevar-se aos 42.490 euros mas está em curso uma campanha de lançamento para empresas que coloca o modelo base nos 29.990 euros (+ IVA).

