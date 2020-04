Ainda se lembra do Toyota Supra de “Velocidade Furiosa”?

A Toyota apresentou no início de 2019 o novo Supra, marcando assim o regresso de um ícone que estava desaparecido desde 2002, ano em que o Supra de quarta geração deixou de ser produzido. Mas mesmo assim, e apesar de todos estes anos desaparecido, há um exemplar da quarta geração do desportivo nipónico que ninguém esquece. Falamos de um modelo de 1993 que se mostrou ao mundo no filme "Velocidade Furiosa", lançado em 2001.

Este icónico Supra foi conduzido por Brian O’Conner, a personagem de Paul Walker, no primeiro capítulo de uma saga que já segue com oito filmes e se tornou numa das mais rentáveis da história do cinema. Contava com um "kit" de carroçaria da Bomex que lhe dava uma imagem mais agressiva, uma enorme asa traseira fixa e claro, uma mecânica totalmente modificada pela "The Shark Shop".

O modelo que lhe mostramos na faléria acima foi um dos usados nas filmagens do filme e por conta disso contava com extras como suspensão modificada, gaiola de segurança e célula de combustível, tal como nos automóveis de competição.

As imagens acima revelam ainda duas garrafas de óxido nitroso que serviam de complemento ao 220 cv de potência do bloco 2JZ-GE de 3.0 litros com seis cilindros em linha. Este motor estava acoplado a uma caixa de velocidades manual de cinco relações, mas até hoje ninguém sabe quais os verdadeiros registos que este "monstro nipónico" era capaz de fazer.

Este modelo acabou por ser vendido num leilão em 2015 por aproximadamente 185 mil dólares, o equivalente a 162 mil euros, tornando-se assim no Supra mais caro de sempre. Pode parecer uma fortuna, mas convém recordar que esta é, muito provavelmente, a unidade do Supra mais conhecida do mundo. Afinal quem não se lembra da célebre cena em que este Supra deixa para trás um Ferrari F355 (vídeo abaixo)?